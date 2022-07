Nuevo oponente para Frank Martin este sábado en San Antonio, Texas El contendiente invicto de peso ligero Frank Martin (15-0, 11 KOs) ahora se enfrentará al hábil dominicano Jackson Mariñez (19-2, 7 KOs) en el primer asalto de 10 rounds transmitido en vivo por Showtime este sábado desde el Alamodome en San Antonio, Texas. Martin originalmente estaba programado para pelear contra Ricardo Núñez, quien se vio obligado a retirarse debido a problemas con la visa. Mariñez es probablemente mejor conocido por una controvertida derrota por decisión ante Rolly Romero en agosto de 2020. Más recientemente, el ex campeón mundial Richard Commey lo derrotó en febrero de 2021. Por lo tanto, Mariñez está buscando detener una racha de dos peleas contra Martin en poco tiempo. Gran pregunta, como dicen en el Reino Unido. Rivalta Boxing firma trío cubano La sede de la AMB se muda a los EE. UU. Like this: Like Loading...

