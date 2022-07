Rivalta Boxing firma trío cubano Rivalta Boxing ha firmado a los destacados aficionados cubanos Néstor Santana, Fernando Cuza y Yordan Barrera. Santana tiene 23 años y es un peso pesado masivo de 6’5 y 270 lbs. Tiene solo 22 años y tuvo una carrera amateur estelar con 170 peleas. Cuza es un peso pesado de 22 años, 6’5 y 225 lbs. Tuvo 147 peleas amateur y recientemente fue llamado al equipo olímpico como uno de los mejores pesos pesados ​​de Cuba. Barrera es el más experimentado del grupo. Tiene 25 años y tuvo 250 peleas amateur. Ocupó el puesto número 2 en Cuba detrás del dos veces medallista de oro olímpico Roniel Iglesias. Luchará entre 147-154 en las filas profesionales. “Estoy orgulloso de poder haber fichado a estos niños junto con mi socio Marty Mancini. Hemos abierto las puertas de nuestro gimnasio de boxeo de última generación Mancini-Rivalta boxing club ubicado en 1401 NW 88 Ave en la ciudad de Doral. Este es el hogar de estas nuevas estrellas en ascenso. Han arriesgado sus vidas por la libertad. Algo que todos los estadounidenses tienen y que a veces damos por sentado. Tengo confianza en estos chicos que hemos fichado y sin duda tener algunos pesos pesados ​​es algo positivo. Son de clase mundial y estamos felices de poder trabajar con ellos”, dijo Rivalta. Nuevo oponente para Frank Martin este sábado en San Antonio, Texas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.