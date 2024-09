La OMB ordena revancha Espinoza-Ramírez por título pluma El Comité de Campeonato de la WBO ha ordenado negociaciones para un choque obligatorio de peso pluma de la WBO entre el actual campeón mundial Rafael Espinoza y el ex campeón número uno Robeisy Ramírez. Los campamentos tienen 15 días para llegar a un acuerdo o se ordenará una subasta con una oferta mínima de $150,000. Esta pelea es una revancha, ya que Espinoza destronó a Ramírez por el título por decisión mayoritaria en diciembre. Tszyu-Murtazaliev por título FIB el 19 de octubre en Orlando Like this: Like Loading...

