Tszyu-Murtazaliev por título FIB el 19 de octubre en Orlando El ex campeón mundial Tim Tszyu (24-1, 17 KOs) desafiará al invicto campeón mundial superwelter de la FIB Bakhram Murtazaliev (22-0, 16 KOs) en el evento principal de 12 asaltos de PBC on Prime Video el sábado 19 de octubre en vivo desde el Caribe Royale Resort en Orlando, Florida. Tszyu buscará recuperar su condición de campeón mundial contra el actual campeón invicto Murtazaliev, quien venció a Jack Culcay para ganar el título vacante de la FIB en abril. Tim Tszyu: "A este nivel, tienes que derrotar a todos y Bakhram es el próximo que se interpondrá en mi camino. El mundo me conoce y sabe lo que hago. Estoy agradecido con mi equipo por ponerme en esta posición para demostrar por qué sigo siendo el hombre de las 154 libras. Bakhram tiene lo que quiero y planeo quitárselo de manera espectacular. Es hora de convertirme en dos veces campeón del mundo". Bakhram Murtazaliev: "Estoy muy feliz y emocionado de defender mi título mundial en Prime Video contra un oponente fuerte como Tim Tszyu. Solo quiero que Tim esté en la mejor forma posible y que no sufra lesiones para que podamos ofrecer esta pelea a los fanáticos". La OMB ordena revancha Espinoza-Ramírez por título pluma Round 12 con Mauricio Sulaimán: El 'bullying' y Saúl 'Canelo' Álvarez

