Round 12 con Mauricio Sulaimán: El ‘bullying’ y Saúl ‘Canelo’ Álvarez Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán Estamos iniciando septiembre, además de ser el Mes Patrio para México, también es el que a nivel mundial activan las campañas de concientización. El Consejo Mundial de Boxeo, con su plataforma mundial de WBC Cares, se une a buscar concientización en el llamado bullying, así como de la terrible enfermedad del Alzheimer. Hoy tocaré el primer tema. Conocido en la actualidad como bullying, en mi época, era básicamente la burla sistemática, el abuso, el ser gandalla, el aprovecharse de diversas maneras de alguien vulnerable. Todos fuimos buleados, y todos fuimos bullies, en algún momento de la vida, pero eso nunca termina, y hay quienes hacen su vida con base en ésta terrible práctica. El bullying es cobarde e inseguro, y regularmente se emplea todo para aprovecharse de alguien más. Es un comportamiento agresivo, puede ser verbal, psicológico, físico y social, y ahora hasta cibernético. Es discriminación, es inhumano, y llega a generar terribles efectos para quien lo recibe, desde pérdida de autoestima, miedo, soledad, culpabilidad, inseguridad y hasta aislamiento, que puede afectar por el resto de su vida e, inclusive, llevar a la persona a tomar acciones altamente lamentables como el suicidio o venganzas sociales, en el que se realizan actos como los que se han visto en escuelas con asesinatos masivos. Es considerado como parte de la naturaleza humana, pues desde niños vemos cómo se intimida y se abusa del débil, del diferente, del tímido. Normalmente se da en grupo, ya que eso da valor y sentido de pertenencia, que causa diversión ante la miseria de la persona abusada. Hay quienes logran resistir el bullying, y seguir adelante; hay quienes son defensores, y actúan en contra de estas prácticas, también hay observadores que, sin darse cuenta, se convierten en parte de la situación, y hay quienes son receptores y terminan siendo víctimas. Sabemos que existe, sabemos que está mal, y aún así caemos en hacerlo sin importar edad, clase social y actividad actual. Sabemos que es un problema grave social, pero ¿hacemos algo al respecto? Los invito a educarse en el tema, cada uno podemos atender ésta terrible situación y hacer una gran cantidad de cosas en casa, en el trabajo, en grupos de amigos, en asociaciones, grupos y, obviamente, a nivel personal. https://wbcboxing.com/wp-content/uploads/image0-28-768×960.jpeg

Para hacer la transición al siguiente tema mencionaré a alguien, quien es bulleado constantemente: Saúl Álvarez. Aún y cuando es uno de los deportistas más destacados de todo el mundo, lleva la bandera de México con orgullo, y ha logrado una muy exitosa carrera deportiva y un poder enorme, Canelo es víctima del bullying cibernético. Desde que se dio a conocer causó envidias por su éxito y la rivalidad que Televisa y TV Azteca crearon, una competencia con Julio César Chávez Jr. y que generó que algunos periodistas tomaran como bandera atacar al Canelo. Las redes sociales pueden ser crueles. Hay personas que se esconden en el anonimato o en la distancia para vertir veneno con sus comentarios. Canelo es fuerte psicológica y mentalmente, y ha logrado sobrellevar esa eterna campaña de acoso de extraños e inclusive, de algunos conocidos. Por otro lado, ya se viene la máxima celebración del año del boxeo, la función del 14 de septiembre, en la que se dará un duelo con gran interés por la acérrima rivalidad que existe entre México y Puerto Rico. Canelo enfrentará en la T- Mobile Arena al boricua Edgar Berlanga, un boxeador fuerte, invicto y con hambre. La conferencia de prensa marcó el inicio de una serie de insultos y agresiones, que han sido comunes cuando se enfrentan peleadores de estas dos naciones. Wilfredo Gómez, el legendario campeón supergallo fue verdugo de los mexicanos; noqueó al invicto Carlos Zárate, hizo lo propio con Lupe Pintor y otros aztecas más, hasta que se dio la grandiosa pelea, y Salvador Sánchez le dio una golpiza y lo noqueó en ocho rounds. Héctor El Macho Camacho también dio cuenta de muchos mexicanos en el ring, y generó una rivalidad con Julio César Chávez que duró muchos años. Y cuando por fin se vieron las caras, precisamente en esta fecha de conmemoración, pero de 1992, Julio lo vapuleó por 12 rounds y lo venció por decisión. El mismo Chávez tuvo grandes batallas contra otros boricuas. Noqueó en 11 a quien subió como favorito, el fallecido Edwin El Chapo Rosario, y se fue a decisión en una cerrada pelea con Juan Laporte, quien noqueó en El Toreo de Cuatro Caminos a Ángel Pelayito Hernández, entre otros. Félix Tito Trinidad venció a Yory Boy Campas, después en pelea de campeones invictos derrotó a Óscar de la Hoya, y noqueó en una guerra a Fernando Vargas. Miguel Cotto derrotó a muchos mexicanos en su carrera, llegó Antonio Margarito y lo lastimó a más no poder en una pelea que al día de hoy sigue siendo controversial por las acusaciones de manipuleo del vendaje; eventualmente vengó dicha derrota, obligando a Margarito a quedarse sentado en el banquillo. Canelo ganó su campeonato mundial, peso medio WBC, en una gran pelea ante el mismo Cotto. Años atrás, Saúl debutó en Las Vegas ante el hermano de Cotto (José Miguel), y sufrió un susto en el primer round. Hasta Ricardo Finito López, en peso paja, protagonizó un duelo de rivalidad al noquear en cinco a Nene Sánchez. Incontables guerras entre Puerto Rico y México, y éste 14 de septiembre no será la excepción. Berlanga inició su carrera con 15 nocauts consecutivos, todos en el primer round; tiene poder de puños, y es joven. Canelo está en la gloria y busca seguir construyendo su legado. ¿Sabías qué…? Así como mencioné que se han dado grandes peleas entre México y Puerto Rico, campeones boricuas legendarios como Carlos Ortiz, Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez, Tito Trinidad, Cotto, Macho Camacho y Edwin Rosario. Los mexicanos José Medel, Pintor, Zárate, Zamora, Sal Sánchez, Chávez, Canelo, y muchos más han creado esta maravillosa historia de rivalidad pura. En peleas de campeonato mundial WBC la cuenta es la siguiente: en 41 peleas: México con 22 ganadas; Puerto Rico con 18 y otra que se considera como no contest. Anécdota de hoy El bullying se puede prevenir o alimentar desde casa. La educación es fundamental para crear personas de bien; es muy difícil entender la línea entre lo correcto y lo no aceptable… Mi papá, José Sulaimán, siempre me pidió ser bueno con los demás: en la escuela y en la liga de beisbol Lindavista; cuando veía un acto indebido hablaba conmigo en casa: “Mijito: tú eres un Sulaimán, debes de ser noble y no lastimar a tus compañeros, todos somos iguales y no quiero ver que ofendas, te burles o que golpees a nadie”. Un día estábamos en la liga, y acabando un partido, llegó un niño del otro equipo, excesivamente burlón y agresivo contra mí; me empezó a empujar y echar tierra, y pues no reaccionaba siguiendo las muchas pláticas de mi papá… Veo que se acerca don José, y me dijo: “¿Qué te pasa? ¡Defiéndete! ¿Cómo es posible que permitas que te hagan eso?” Primero sentí mucha confusión, pero al siguiente empujón, le metí un derechazo que acabó de inmediato con la agresión del chavo, quien jamás se volvió a burlar de nadie… Agradezco tus comentarios en [email protected] Inoue vence Doheny y conserva los campeonatos de las 122 libras Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.