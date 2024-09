Inoue vence Doheny y conserva los campeonatos de las 122 libras Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El japonés campeón mundial indiscutido de las 122 libras, Naoya Inoue, mantuvo sus cinturones al derrotar al ex campeon mundial irlandés TJ Doheny a los 0:16 del séptimo asalto el martes en Tokio, Japón. Naoya mantuvo la presión sobre el más experimentado Doheny, quien de repente se quejó de su espalda y su incapacidad para caminar y pelear. Puede que sea un final decepcionante, pero Inoue mostró su fuerza y ​​mantuvo sus cinturones sin problemas. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El ‘bullying’ y Saúl ‘Canelo’ Álvarez Takei vence a Higa y apenas conserva el campeonato gallo WBO Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.