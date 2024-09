Takei vence a Higa y apenas conserva el campeonato gallo WBO El zurdo japonés Yoshiki Takei (10-0, 8 KOs) apenas pudo conservar su cinturón de peso gallo de la WBO al ganar por decisión unánime (114-113 dos veces, 115-112) a su compatriota ex campeón de peso mosca del WBC Daigo Higa (21-3-1, 19 KOs) en doce apasionantes asaltos el martes en Tokio, Japón. Takei siguió dando vueltas para contraatacar con uppercuts al retador más bajo pero más poderoso. La marea cambió rápidamente cuando Takei y Higa se anotaron golpes sólidos. En el undécimo asalto, Higa conectó un golpe circular al cuello de Takei, quien cayó para llevarse el conteo. Takei, sin embargo, avanzó furiosamente para superar su déficit en puntos en la sesión final, cuando Higa no mostró nada de su agresividad solo para tratar de mantener su acumulación de puntos. Resultó ser un grave error por parte de Higa. Aunque los jueces finalmente favorecieron al campeón defensor, no fue una buena actuación para Takei. Inoue vence Doheny y conserva los campeonatos de las 122 libras Andy Hiraoka vence a Barroso por eliminatoria final en las 140 libras de la AMB Like this: Like Loading...

