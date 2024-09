Andy Hiraoka vence a Barroso por eliminatoria final en las 140 libras de la AMB Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El zurdo invicto japonés Andy Hiraoka (24-0, 19 KOs) adquirió de manera impresionante el derecho de enfrentarse en la categoría obligatoria de las 140 libras de la AMB a José Valenzuela, al superar con jabs al campeón interino venezolano de la AMB Ismael Barroso (25-5-2, 23 KOs) al que derribó tres veces y lo venció finalmente a los 2:58 del noveno asalto el martes en Tokio, Japón. El joven, alto y rápido Andy siguió moviéndose para frustrar al venezolano de 41 años, que siguió acechando a Hiraoka de 28 años trece años menor que él y lo envió a la lona con un gancho de derecha de zurdo en el sexto asalto, y finalmente aceleró su ataque para derribarlo dos veces más en el noveno asalto. Para Hiraoka fue una victoria impresionante sobre el peligroso y fuerte pegador Barroso, cuyo cinturón interino no estaba en juego. El árbitro fue Christopher Young.

