OMB ordena Crawford-Fundora La WBO ha ordenado una pelea obligatoria por el campeonato de peso mediano junior entre el actual campeón interino Terence Crawford y el campeón absoluto Sebastian Fundora. Las partes tienen 30 días para negociar y llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo dentro del plazo, se ordenará una subasta con una oferta mínima aceptable de $200,000. Cualquiera de las partes puede solicitar un procedimiento de subasta en cualquier momento. La división no será mayor a 80/20 y la división específica se determinará utilizando una proporción basada en la bolsa promedio de las últimas tres (3) peleas de cada peleador. Se aplica el mandato Crawford-Fundora de la WBO para terminar inmediatamente el estatus de campeón interino de la WBO de Crawford y reconocer solo a un campeón mundial en cada categoría de peso. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Don José y Doña Martha ya están juntos Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.