Inoue: Donaire es una verdadero campeón El campeón de peso gallo de la AMB / FIB Naoya Inoue superó un corte por encima de su ojo derecho en la segunda ronda y se sacudió por primera vez en su carrera en la novena ronda para reclamar una victoria memorable por puntos sobre el heroico Nonito Donaire el jueves por la noche para ganar la edición de peso gallo de la World Series Boxing Super Series en Saitama, Japón. “Donaire fue un oponente muy, muy fuerte”, dijo Inoue después. “Este es el primer corte que he tenido en mi carrera. Creo que Donaire es una verdadera campeona. Ganar el Trofeo Ali es lo más importante hasta ahora en mi carrera y veo un futuro brillante frente a mí. Todavía no soy el mejor de todos los tiempos, pero ese es el objetivo “. El trofeo Muhammad Ali fue presentado a Inoue por la leyenda del boxeo japonés Masahiko Harada, mejor conocido como “Fighting Harada”, un ex campeón mundial en las divisiones de peso mosca y peso gallo. Primer día de la 98ª Convención Mundial de la AMB WBC se complace en reconocer el nuevo estándar establecido por WADA

