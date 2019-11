Primer día de la 98ª Convención Mundial de la AMB Por Tracy Morin La 98ª Convención Mundial de la AMB comenzó el jueves 7 de noviembre en Fuzhou, Jiangxi, China. En la sesión de la mañana, la organización organizó Reuniones de la Dirección de la AMB, que describieron los objetivos de la convención, que tendrá lugar durante los próximos cuatro días en el Grand New Century Hotel Fuzhou.



Después de una invocación y un breve video sobre la historia y los logros de la AMB, el presidente Gilberto Jesús Mendoza dio la bienvenida a la audiencia de los miembros de la dirección de todo el mundo e introdujo algunos puntos clave en la agenda, incluido un comité médico reorganizado y pautas mejoradas para proteger a los boxeadores. Carlos Chávez, presidente del comité de campeonatos, agregó comentarios sobre la prevención de muertes en el boxeo, alentando la transparencia dentro de la AMB y aumentando su presencia en todo el mundo a través de organismos regionales. George Martínez, presidente del comité de calificaciones, abogó por la calidad de las peleas por el título sobre la cantidad, mientras que el vicepresidente del comité de calificaciones, Aurelio Fiengo, estuvo de acuerdo, señalando el objetivo principal de la AMB de aumentar su presencia en todo el mundo al presentar combates de calidad y evitar tragedias en el ring. Chávez enfatizó la necesidad general de fortalecer las relaciones y actividades regionales de la organización, y Martínez pidió a los representantes regionales que trabajen con la AMB para reenviar las metas de todos trabajando juntos, y posiblemente creando una facción de la AMB Europa. Martínez también anticipó un seminario para fanáticos del boxeo, planeado para principios de 2020 en Toronto. El evento enseñará a los asistentes información técnica y práctica, desde regulaciones y deberes de los funcionarios hasta técnicas de envoltura manual y entrenamientos de boxeadores, para aumentar el conocimiento general del deporte. Al final, los participantes pueden incluso tener la oportunidad de entrenar brevemente a los profesionales para una oportunidad de video. (Para más información, contacte georgemartinez0612@gmail.com.) Las reuniones fueron seguidas por una sesión abierta de preguntas y respuestas para Mendoza, que abordó inquietudes como los titulares múltiples, que, aunque controvertidas, son útiles para atraer más interés de los promotores, las cadenas de televisión y los propios boxeadores. Los títulos regionales e intermedios, explicó, ayudan a los boxeadores avanzados en sus propias comunidades mientras mantienen los estándares de calidad de campeonato. La tarde continuó con Mendoza describiendo varios objetivos y desafíos dentro del deporte, pidiendo la opinión de los asistentes para mejorar la AMB y el boxeo en su conjunto. Mendoza estableció tres pilares de enfoque: 1. Boxeo olímpico

2. Educación

3. La nueva Academia de la AMB. La AMB espera celebrar 100 años de historia en 2021 organizando un evento en cada continente, y Mendoza también quiere organizar un torneo entre los mejores boxeadores en diferentes países, al estilo de la Copa Mundial. Finalmente, Carlos Irusta fue honrado con un cinturón por la AMB por sus décadas de trabajo como periodista, historiador y ahora comentarista, mientras Mendoza defendía su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. El alcalde de Fuzhou, Zhang Hongxing, llegó al final de la tarde para discutir el futuro de la AMB China y abogar por la apertura de la primera Academia de la AMB en Fuzhou, que puede educar a funcionarios, entrenadores, boxeadores y otros sobre el deporte. En el banquete de bienvenida de la noche, Hongxing dio la bienvenida a los representantes de la AMB que asistieron de 47 países, presentó a otros políticos y dignatarios presentes y brindó por la convención, después de lo cual Mendoza les agradeció la cálida bienvenida. La hospitalidad local continuó con una enorme variedad de delicias chinas para la cena, seguida de una presentación especial en el proyector de pantalla grande de la emocionante pelea Inoue-Donaire de Japón. La convención continuará el viernes 8 de noviembre, con la ceremonia de apertura, seminarios oficiales y una presentación especial de entretenimiento nocturno de ópera china. Ulysse Jr. defenderá el cinturón de oro de la AMB el 5 de diciembre en California Inoue: Donaire es una verdadero campeón

