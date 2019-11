Ulysse Jr. defenderá el cinturón de oro de la AMB el 5 de diciembre en California El campeón Gold súper ligero de la AMB , Yves Ulysse Jr. (18-1, 9 KOs) regresará al ring contra el exc ampeon Ismael Barroso (21-3-2, 20 KOs) en el evento principal de 12 asaltos de Thursday Night Fights el 5 de diciembre a las Hangar en el OC Fair & Event Center en Costa Mesa, California. Las peleas se transmitirán en vivo por DAZN. En el evento coprincipal, D’Mitrius Ballard (20-0, 13 KOs) y Yamaguchi Falcao (16-1, 7 KOs) se enfrentarán en una pelea de 10 asaltos por el título vacante de peso mediano de la NABF. Daniel Dubois busca el noveno cinturón en la decimocuarta pelea Primer día de la 98ª Convención Mundial de la AMB

