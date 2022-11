Hector Luis Garcia próximo oponente de Tank Davis El invicto campeón de peso ligero “regular” de la AMB, Gervonta “Tank” Davis (27-0, 25 KOs) regresa a su área natal del DMV para enfrentar al invicto campeón de peso súper pluma de la AMB y artista sorprendida Héctor Luis García (16-0, 10 KOs) el sábado, 7 de enero en el Capital One Arena en Washington, DC, como cabeza de cartel de un evento Showtime PPV. Los boletos en preventa estarán disponibles el martes a través de Ticketmaster con el código: BOXEO García viene de victorias sorpresivas consecutivas sobre Chris Colbert en febrero y Roger Gutiérrez en agosto. Contra Davis, volverá a ser un perdedor decidido. Davis y Kingry García colisionarán a principios de 2023 Nuevo oponente para Teófimo López Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.