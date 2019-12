Harrison y Charlo aumentan la intensidad para el 21 de diciembre en California El campeón de peso súper welter del WBC, Tony “Superbad” Harrison y el ex campeón Jermell Charlo continuaron su acalorada guerra de palabras mientras anticipaban su revancha del 21 de diciembre en “PBC Face to Face”. El título de enfrentamiento del título en FOX desde Toyota Arena en Ontario, California.



“No hay una gota de amor en mi corazón por él”, dijo Harrison. “Hay mucha animosidad y solo hay una forma de resolverlo. Eso es pelear. Soy el chico más peligroso de la división. Tengo 6’1, súper rápido, fuerte y tengo todos los atributos de un tipo con el que nadie quiere pelear ”. “Es un fraude”, dijo Charlo. “Manipuló el sistema y no es el verdadero campeón como yo. Soy el verdadero campeón y me llevará ir allí y mostrar por qué soy el campeón. Tengo que hacer eso el 21 de diciembre “. La revancha originalmente se realizaría en junio, antes de que Harrison se viera obligado a retirarse de la pelea debido a una lesión en el tobillo. Charlo noqueó a Jorge Cota en el evento principal del FOX el 23 de junio. La revancha que no sucedió ha sido su propia saga y solo se sumó a la rivalidad. “No estaba realmente herido, todos somos boxeadores y todos pasamos por cosas”, dijo Charlo. “Es un deporte de uso y desgaste. Pone mucho en nuestra mente y en nuestros cuerpos. Si no lo haces de la manera correcta, te derribará. Tal vez usó la excusa más pequeña y la usó para sacarlo de la pelea. No hay rutas fáciles en esta cosa. Cuando estás en la cima, tienes que luchar “. “Para mí, todo sucede por una razón”, dijo Harrison. “Cualquiera que sea la razón, simplemente respondí y dije que lo haría mejor y que daría la vuelta. Nunca lo cuestioné. Sabía que mi corazón quería ir y seguir luchando. Me dijo que fuera a vencerlo, porque no es lo que dice que es. Pero mi hermano y mi papá me dijeron que si no eres 100 por ciento, nadie querrá escuchar las excusas si dejas que te golpee “. Después de haberse enfrentado en cuatro conferencias de prensa y múltiples grabaciones “cara a cara”, Harrison y Charlo han tenido muchas oportunidades para batallas mentales en previsión de sus encuentros en el ring. “Esto va a ser fácil porque ya estoy en su cabeza”, dijo Harrison. “Creo que está tratando de descubrir qué tiene que hacer diferente para vencerme. Tengo la batalla mental ganada. Lo tengo todo enojado, ahora se trata solo de capitalizar. “Estoy viviendo sin pagar renta en esa cabeza”, agregó Harrison. “Es mentalmente débil. Período. El es emocional. Me teme y teme todo sobre mí. Él sabe que soy una amenaza. Le gusta la forma en que camino. Le gusta todo de mí. Le gusta cómo hablo lo que hablo. “Esta energía que está retratando no es realmente él”, dijo Charlo. “Sé algo sobre ti. Te inventaron para ser este payaso. Tienes un animal diferente frente a ti ahora. Este no será el mismo Jermell Charlo el 21 de diciembre. Lo bueno es que tengo la oportunidad de mostrártelo a ti y a todos esa noche. “Soy una persona apasionada”, continuó Charlo. “Soy un ganador. Cuando me lo quitaron, por supuesto, una persona apasionada tendrá una reacción diferente a la que hubiera tenido. Descubrí dónde estaba tu corazón. He podido hacer más inversiones en mí para destruirte desde entonces. Con su revancha de alto riesgo a la vuelta de la esquina, Harrison y Charlo reflexionaron sobre cómo se verá la segunda pelea y cómo se pondrán en posición para una victoria que definirá su carrera. ‘No me gusta’ falso ‘Harrison ”, dijo Charlo. “Es fácil explicar por qué la revancha será diferente. Lo estoy noqueando. No puedo dejar que los jueces tomen decisiones. Eso es lo que necesito. Se va a dormir. Frío.” “Soy un mejor atleta que Jermell Charlo y venceré a este hombre en todo lo que hagamos”, dijo Harrison. “Sé en mi corazón que nunca perdería con un imbécil y él es un imbécil. Mientras camina por esta tierra, no hay nada que pueda hacer para vencerme. Voy a dominar a este hombre. Solo quiero vencerlo 12 asaltos como si hubiera robado algo “. Boxeador ¨El Uniko¨ Ramirez es asesinado en México Makabu-Cieslak por el título de crucero vacante del WBC Advertisements

