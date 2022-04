Haney: Quiero jueces justos Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón de peso ligero del CMB, Devin Haney, solicitó que obtenga jueces justos cuando desafíe al campeón de peso ligero de la FIB, la AMB, la OMB y la franquicia del CMB, George “Ferocious” Kambosos, el 5 de junio (4 de junio en los EE. UU.) en el Marvel Stadium, en Melbourne, Victoria. Australia “Así es como lo veo”, dijo Haney a Cigar Talk. “Los robos ocurren en los Estados Unidos. Muchos robos. ¿Cuántos robos? Son demasiados para contar. Los robos suceden en todas partes, sin importar dónde se lleve a cabo la pelea. “Mi equipo y yo estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que haya un juicio justo, jueces neutrales, o si no hay jueces neutrales, será un juez estadounidense y un juez australiano. Vamos a hacer un campo de juego parejo. Eso fue todo lo que exigí. Solo quiero jueces justos. No quería nada más. “Ustedes pueden tener lo que quieran. Ustedes querían la suma global más grande del dinero, o querían estar allí, cualquiera que sea el caso. Solo quería jueces justos, quería un campo de juego justo y eso es todo”. Actualización de Mayweather-Moore Conferencia de prensa final de Valdez-Stevenson

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.