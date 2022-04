Conferencia de prensa final de Valdez-Stevenson El campeón del WBC, Oscar Valdez (30-0, 23 KOs) y el rey de la OMB, Shakur Stevenson (17-0, 9 KOs) tuvieron su primera semana de pelea cara a cara el jueves, dos días antes de su enfrentamiento de unificación en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Oscar Valdez: Es el momento perfecto. Demostremos quién es el mejor de las 130 libras. Vamos a recibirlo el 30 de abril. Shakur Stevenson: Creo que está tratando de engañarme para que piense que me va a boxear y ser técnico. No me estoy enamorando de eso. Estoy listo para el Oscar Valdez que entra tirando ganchos y presionando. Óscar Valdez “Estoy muy emocionado por esto. Desde que era niño, soñé con este tipo de oportunidades, pelear por campeonatos unificados y pelear en Las Vegas. Estoy muy emocionado en este momento de estar en esta mega pelea, y no puedo esperar. Estoy ansioso por subir al ring el 30 de abril”. “Es el momento perfecto para tener esta pelea ahora. Shakur Stevenson es dos veces campeón mundial en este momento. También soy dos veces campeón mundial. Es el momento perfecto. Demostremos quién es el mejor de las 130 libras. Recibámoslo el 30 de abril. Mostrémoslo. Creo que es el momento adecuado para hacerlo. Sobre Shakur haciendo su debut profesional en la cartelera de Valdez “Al igual que en esta pelea, estaba muy concentrado en la pelea que tenía frente a mí. Sabía de Shakur Stevenson. Lo vi en los Juegos Olímpicos. Era un gran boxeador entonces, y ahora se ha convertido en un gran campeón. No recuerdo en absoluto ese día porque estaba muy concentrado en mi pelea de la misma manera que estoy concentrado en esta pelea. En todas y cada una de las peleas, me tomo las cosas muy en serio. Solo me enfoco en una cosa: vencer a mi oponente”. “Fue genial entrenar al lado de Canelo Álvarez. Siempre hay cosas que puedes aprender de los peleadores que tienen una gran experiencia. Pero no importa al final del día porque los que vamos a estar dentro del ring somos Shakur y yo. No importa si Canelo me entrena o me enseña cosas diferentes. Al final del día, se trata de quién tiene el corazón más grande en el ring el 30 de abril”. Shakur Stevenson “Digo la verdad cada vez que hablo. Sentí que no quería pelear conmigo en 126. Ahora estamos aquí en 130. Estaba tratando de pelear contra [Emanuel] Navarrete antes de pelear conmigo. Pero estamos aquí ahora. No podemos seguir hablando de eso. La pelea es el sábado y estoy listo para pelear”. “Nunca dije que estoy en la lista de libra por libra todavía. Dije que después de esta pelea, una vez que supere a Oscar Valdez, estaré en la lista de libra por libra”. “He estado esperando este momento toda mi vida. Me tomó años y años de entrenamiento, desde que era un aficionado, prepararme para este momento. Siento que estoy listo”. “Cuando Bud [Crawford] estaba en mi campamento, vino y nos entrenamos. Siento que era diferente a su campamento porque tenía a Canelo con él en cada paso del camino. Canelo estaba allí, junto a él, diciéndole que hiciera un gancho y un jab. Estaban juntos paso a paso. Entonces, cuando lo gane, me sentiré bien al vencerlo, Canelo, Eddy Reynoso, todo el equipo”. Sobre convertirse en profesional en la cartelera de Valdez “Estuve en su cartelera. Estaba concentrado en mi pelea, pero luego vi su pelea en el evento principal. Definitivamente estaba pensando en mí y él peleando más tarde. Sabía que estábamos en el mismo peso. Siempre estuvo en mi cabeza que íbamos a pelear”. “Creo que va a golpear. Eso es todo. Creo que está tratando de engañarme para que piense que me va a boxear y ser técnico. No me estoy enamorando de eso. Estoy listo para el Oscar Valdez que entra tirando ganchos y presionando”. Bob Arum “Realmente me siento genial. Esto muestra cómo se debe producir el boxeo. Verás en el evento principal a dos peleadores que han tenido todas sus peleas profesionales con Top Rank. Ahora, se enfrentarán entre sí. Y a mi derecha, tenemos dos prospectos, uno de los cuales ha tenido una amplia experiencia como aficionado y es considerado por muchos como el mejor aficionado que ha salido de los Estados Unidos en muchos años en Keyshawn Davis. El otro es un joven que tenía muy poca experiencia amateur, pero se ha dado a la tarea de convertirse en un gran peleador en las filas profesionales con la idea de enorgullecer a su difunto abuelo, el primer peleador que promocioné, Muhammad Ali. Esas son realmente grandes historias de boxeo. Veremos cómo se desarrolla el sábado por la noche”. Keyshawn Davis “Honestamente, me gustaría mantener estas actuaciones en marcha. Desde que la gente comenzó a ponerme atención, siento que he estado a la altura de las circunstancias cada vez. Cada vez que subo al ring, realizo actuaciones espectaculares. Espere otra actuación espectacular el sábado por la noche, así como en el evento principal con mi hermano Shakur Stevenson. Él y yo hemos estado compartiendo este sueño durante años. Estoy emocionado de estar peleando junto a él”. “Honestamente, voy a salir y hacer lo que hago. Y siento que cuando haga lo que hago, será una actuación espectacular, así como para Shakur”. Esteban Sánchez “Es la primera vez que estaré peleando aquí en los Estados Unidos. Estoy muy emocionado porque es la primera vez que pelearé en el MGM Grand de Las Vegas. Para mí, ha sido un sueño. También es un sueño para cualquier boxeador que recién comienza y dice: ‘Quiero pelear en MGM en Las Vegas’. Entonces, estoy muy emocionado. Y, gracias a Dios, el escenario no me ha afectado tanto, así que estamos muy contentos”. “Vamos a llevar a cabo una estrategia que vengo trabajando desde hace un tiempo con mi entrenador, Joe Vargas. El sábado, haremos nuestro trabajo como Keyshawn hará el suyo. Espero que sea una gran pelea para toda la gente”. “Más que nada, verás mucha estrategia, técnica y cerebro. En México hay mucho corazón. También traeremos eso también. Combinaremos todo eso para ofrecer una gran pelea”. Nico Ali Walsh “Me siento increíble. Creo que todos sabemos en este punto que el evento principal probablemente será una de las peleas del año. Son dos peleadores extremadamente talentosos, y ser parte de esto es un gran honor, y estoy muy contento de estar peleando aquí en mi ciudad natal”. “Todo el mundo tiene peleas difíciles en algún momento de su carrera. Me alegro de haber podido obtener esa experiencia desde el principio. Pude volver más fuerte, y lo viste en mi pelea en enero. Ahora he tenido tiempo de entrenar con algunos de los mejores muchachos del mundo, y estoy de regreso. Esta vez, podré mostrar más de lo que hice en enero”. * * * Valdez-Stevenson, una coestelar de peso ligero de ocho asaltos entre el medallista de plata olímpico estadounidense Keyshawn Davis y Esteban Sánchez, y la atracción especial de peso mediano Nico Ali Walsh-Alejandro Ibarra de cuatro asaltos se transmitirá en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ en 10 p. m. Este/7 p. m. PT. Haney: Quiero jueces justos WBC ordena a Taylor-Zepeda

