Gran comienzo del boxeo en febrero Tres noches seguidas de boxeo esta semana, destacando la acción de Emanuel “Vaquero” Navarrete en el ring el viernes por la noche. JUEVES

ESPN+ se dirige al norte al Casino de Montreal en Montreal, Quebec, Canadá, para un choque de peso súper mediano entre los invictos WBA #2, WBO #3, WBC #4, IBF #10 Erik Bazinyan (28-0, 21 KOs) y Alantez Fox (28-3-1, 13 KOs) por los cinturones NABF y NABA. La co-estelar es el peso súper pluma WBC #14 Yves Ulysse Jr (22-2, 12 KOs) se enfrenta a Gabriel Gollaz Valenzuela (25-3-1, 15 KOs) VIERNES

ESPN+ presenta un choque por el título vacante de peso ligero junior de la OMB, ya que el actual campeón de peso pluma de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete (36-1, 30 KOs), intenta convertirse en campeón mundial en una tercera división de peso contra el contendiente número 3 de la OMB, Liam Wilson ( 11-1, 7 KOs) en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. En otra acción, el invicto peso welter junior Arnold Barboza Jr. (27-0, 10 KOs) espera obtener la mejor victoria de su carrera contra José “Sniper” Pedraza (29-4-1, 14 KOs), un ex campeón mundial de dos pesos. campeón. SÁBADO

Es una doble cartelera indiscutible del título mundial femenino en DAZN cuando Amanda Serrano (43-2-1, 30 KOs) se encuentra con Erika Cruz (15-1, 3 KOs) por el título indiscutible de peso pluma y Alycia Baumgardner (13-1, 7 KOs) se enfrenta a Elhem Mekhaled (15-1, 3 KOs) por el título indiscutible de peso súper pluma en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Saracho busca a los mejores de las 140 libras ¿Golden Boy y Terence Crawford se uniran ? Like this: Like Loading...

