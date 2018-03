García, Lipinets listos para la guerra

El invicto campeón mundial de tres divisiones Mikey García y el campeón mundial junior welter de la Federación Internacional de Boxeo, Sergey Lipinets, iniciaron la semana de la pelea en San Antonio participando en entrenamientos de medios en la Academia de Boxeo de Robert García antes de entrar al ring el sábado en el Coliseo Freeman.

Mikey Garcia: Todo depende de mi oponente Si encuentro que hay una oportunidad de ganar un nocaut, definitivamente voy a tomarlo. Si van 12 rondas, entonces es un luchador muy duro y espero que Lipinets sea duro. Voy a hacer lo que sea necesario para ganar la pelea. Si la oportunidad está ahí, definitivamente voy a ir por el golpe de gracia porque eso es lo que estamos aquí para hacer. Estoy aquí para hacer que la pelea sea lo más fácil posible.

Sergey Lipinets: estoy listo para irme. No voy a dejar que nada se interponga en el camino. Saldré victorioso el sábado por la noche. Me siento genial. No importa si soy un desvalido o no, estoy listo para demostrar que todos están equivocados. Realmente quiero mostrarles a todos que soy el único que deberían estar mirando, que soy el campeón.