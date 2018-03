Entrevista: Canelo Alvarez

Por Miguel Maravilla

Nota: Esta entrevista se llevó a cabo antes del anuncio de esta semana que Canelo dio positivo por los niveles de trazas de Clenbuterol.

La superestrella mexicana y ex campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez (49-1-2, 34 KOs) de Guadalajara, Jalisco, México, está listo para su próxima revancha del Cinco de Mayo (5 de mayo) con el campeon de peso mediano del CMB/AMB/FIB/IBO Gennady “GGG” Golovkin (37-0-1, 33 KOs) que tendrá lugar en el T-Mobile Arena en Las Vegas en vivo por HBO Pay per view.

“Todos saben que esta pelea será una buena pelea”. Después de ver la primera pelea, todos saben qué esperar el Cinco de Mayo, “Saúl” Canelo “Alvarez le dijo a Fightnews.com®. “¡La verdad es que estoy seguro de que puedo ganar y noquearlo!”

Después de semanas de decidir sobre un sitio host, hubo mucha especulación sobre la posibilidad de que la pelea aterrizara en el Madison Square Garden de Nueva York. El sonido de un enfrentamiento del Cinco de Mayo de esta magnitud que tiene lugar en Nueva York simplemente no sonaba bien, ya que Las Vegas suele tener grandes peleas ese fin de semana de vacaciones

“Las Vegas es donde comenzó y aquí es donde debería resolverse”, dijo Canelo.

Con la lucha oficialmente establecida, Canelo comenzará su campamento de entrenamiento en San Diego y Big Bear, California. El entrenador de Canelo Eddie Reynoso y el manager José “Chepo” Reynoso habían estado considerando la preparación a gran altura. Canelo ha estado realizando un campamento de entrenamiento en San Diego en sus peleas más recientes.

“Hemos estado considerando mudar el campamento a gran altura, pero cualquier boxeador bien disciplinado y dedicado como Canelo puede entrenar en cualquier lugar a gran altitud o al nivel del mar para prepararse para la pelea”, dijo Eddie Reynoso a Fightnews.com®.

Golovkin también entrena en Big Bear, que tiene una población de alrededor de 5.000. Por lo tanto, los campamentos podrían chocar entre sí durante las obras o alrededor de la ciudad.

La última vez que Álvarez pisó el ring fue en el enfrentamiento de septiembre contra Golovkin. Anteriormente habían luchado juntos hace años. Esta vez no fue una sesión de sparring ya que Canelo y GGG participaron en una clásica batalla de 12 asaltos que terminó con un empate, sin embargo, el resultado fue eclipsado por uno de los cuadros de mandos del juez.

“Honestamente, sentí que gané la pelea por 2 puntos”, dijo Canelo. “Me pegó con muchos tiros buenos, pero espero que haya sido su mejor golpe. Me sentí como el ganador, pero lo bueno es que estamos teniendo esta revancha. Seguimos el plan de juego. Siento que hubo muchas aperturas que no aproveché “.

Muchos fanáticos y observadores en el ringside vieron una pelea cerrada con la mayoría favoreciendo a Golovkin, al igual que el juez Dave Moretti (115-113 por Golovkin). Don Trella lo tenía incluso en 114-114, mientras que Adalaide Byrd lo anotó un deslizamiento de tierra 118-110 a favor de Álvarez que causó un alboroto.

“Respeto a todos los jueces, el boxeo se trata de apreciación”, comentó Canelo. “Fue una pelea difícil”. Tuve que trabajar mucho, pero esta fue mi primera pelea en 160 contra la mejor en la división “.

Canelo mencionó que podría hacerlo mejor esta segunda vez después de haber completado 12 asaltos con Golovkin. Álvarez dijo que hay algunas fallas que puede corregir, así como aprovechar las oportunidades que se perdió la primera vez.

“Aprendí mucho de la primera pelea. Lo hice perder y que no aproveché. Hubo algunas oportunidades en las que pude dejar ir mis manos más “, explicó Canelo.

A raíz de la primera pelea, Canelo lo escuchó todo de los críticos. Los fanáticos dicen que corrió contra Golovkin, o que él no está luchando como un verdadero mexicano.

La semana pasada, el entrenador de Golovkin, Abel Sánchez, acusó a Canelo de correr por el cuadrilátero durante toda la pelea y tanto Sánchez como Álvarez intercambiaron algunas palabras acaloradas durante un evento de prensa la semana pasada en Los Ángeles.

“El boxeo con técnica y habilidad no significa que corrí. Quiero decir, me puse de pie sobre las cuerdas y pude luchar contra él contra las cuerdas. No siempre se trata de seguir adelante. Él (Abel Sánchez) debería saber, si se llama a sí mismo un buen entrenador “, comentó Canelo.

Para agregar más a la crítica, en un comunicado de prensa emitido el pasado lunes, Álvarez dio positivo para detectar niveles de Clenbuterol. En el pasado, ha habido casos consistentes de contaminación de la carne que ha impactado a los atletas en México. Como resultado, Canelo se someterá a cualquier número y variedad de pruebas adicionales que VADA considere necesarias antes y después del 5 de mayo como parte del programa de pruebas voluntarias.

Golden Boy distribuyó una declaración de Canelo sobre la situación:

“Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había pasado. Me someteré a todas las pruebas que requieren que aclare esta situación embarazosa y confío en que al final la verdad prevalecerá “.

Por ahora, Álvarez permanece concentrado en el campamento y se concentra para su revancha con Golovkin, pero no hay dudas de que este número reciente ha sido una distracción.

Una cosa es cierta. Gane, pierda o empate en la revancha, Canelo seguira siendo un tema de discusión y controversias.