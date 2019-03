Lamont Peterson 145.8 vs. Sergey Lipinets 147

Anthony Peterson 140.2 vs. Argenis Mendez 140.8

Jamontay Clark 153 vs. Vernon Brown 153.4

Brandon Quarles 156.6 vs. Aaron Coley 155.2

Lorenzo Simpson 162 vs. Jaime Meza 161.6

Cobia Breedy 125.4 vs. Fernando Fuentes 125.2

Patrick Harris 136 vs. Bergman Aguilar 137

Ramon Cardenas 123.6 vs. Ryan Lee Allen 122

Keeshawn Williams 146.8 vs. Evincii Dixon 147.8

Kareem Martin 148.4 vs. Joaquin Chavez 144.4

Mark Duncan 155 vs. Arturo Izquierdo 154.8

Adrian Benton 138.8 vs. Archie Weah 141.6

Venue: MGM National Harbor, Oxon Hill, Maryland

Promoter: TGB Promotions/DiBella Entertainment

TV: FS1