Tito Mercado 141.6 vs Alfredo Rodolfo Blanco 142

Sonny Robledo 144 vs Darynn Leyva 144.2

Jesikah Guerra 158.2 vs Seta Vatuvei 153.8

Caresse Archer 171 vs Saad Ul-Hassan 169.4

Rene Moreno 133.8 vs Charles Clark 133.4

Antonio Garcia 154.8 vs Izaiah Vargas 154.2

Craig Wilkerson 175 vs Alex Fugon 171.8

Venue: The Hangar at OC Fair & Event Center in Costa Mesa CA

Promoter: Englebrecht Promotions & Events

TV: FITE PPV

Doors at 6pm, show starts at 7:05pm

SOLD OUT