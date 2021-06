En la segunda pelea de su regreso después de un descanso de cuatro años, el ex cinco veces campeón mundial Felix Sturm participará en una verdadera batalla de generaciones. A la edad de 42 años y con 50 peleas profesionales en su haber, Sturm está programado para luchar contra el prospecto James Kraft el sábado por la noche durante diez rondas en el Universum Gym en Hamburgo, Alemania. Kraft es 18 años más joven que Sturm y tiene un récord impecable de 19-0-1 con diez nocauts. Pero, ¿puede su juventud prevalecer contra la experiencia del veterano Sturm, quien ha tenido más peleas por el título mundial (23) en el transcurso de una carrera profesional de 20 años que Kraft peleas en total (20)?

No, dice Maurice Weber, uno de los amigos más cercanos de Sturm y nuevo entrenador en jefe. Después de que Weber reemplazó con éxito a Barry Robinson, quien no pudo obtener una visa de trabajo para estar en la esquina de Sturm para su regreso a diez asaltos de Timo Rost en Alemania en diciembre pasado, el dúo decidió trabajar juntos a partir de ahora, compartiendo lo común. objetivo de un sexto título mundial para Sturm. “Al principio, por supuesto, tienes dudas para trabajar con un gran amigo”, dijo Weber. “Pero Felix y yo simplemente hicimos clic. Nos comunicamos bien y ambos intentamos aprender cosas nuevas todos los días. Peleó una gran pelea contra Rost, pero el despido se mostró un poco. Espero que sea mucho más fuerte, mucho más agudo el sábado. Tuvimos un gran campo de entrenamiento y él progresó mucho. El sábado por la noche es otro paso hacia la conquista de otro título mundial,

El propio Felix Sturm no podría estar más de acuerdo: “Creo que la confianza juega un papel importante en el deporte, en la vida, y confío en Mo. Fuera de la confianza, es importante tener a alguien de tu lado que ame el deporte del boxeo, que trabaje duro para mejorar sus habilidades todos los días. Mo es un entrenador joven, sí, pero el boxeo siempre fue su pasión y siempre será su pasión. El coaching es su pasión ahora, y lo hace como nadie con quien he trabajado. Honestamente, siempre me sorprenden las cosas e ideas nuevas que trae al gimnasio. No creía que pudiera aprender mucho más sobre el boxeo a mi edad, realmente no lo hice. Eso es todo gracias a Mo. Creo firmemente que tiene una carrera larga y muy exitosa por delante. Nuestro objetivo final es ganar juntos el título mundial “

.

Campeón del mundo, un sueño que Maurice Weber ha estado persiguiendo durante la mayor parte de su vida. Hace seis años, Weber, quien cumplirá 40 años el 29 de junio, estuvo cerca de archivar su sueño mientras luchó valientemente contra el dolor de una mano rota y anotó una caída en un desafío por el título mundial contra el entonces campeón de la AMB, Jack Culcay, solo quedarse corto en una pérdida por decisión cercana. La lesión finalmente obligó a Weber a colgar los guantes, pero no pudo mantenerse alejado del boxeo por mucho tiempo. “Me encanta este deporte”, dijo Weber. “He estado en el boxeo la mayor parte de mi vida y siento que todavía puedo contribuir mucho. No me arrepiento de mi carrera. Mi segundo, sin embargo, será aún más exitoso “.

Weber está absorbiendo todo el conocimiento que puede obtener para mejorar como entrenador, pero también está trabajando con la experiencia que él mismo ganó como luchador. “Mire, yo tenía bastantes entrenadores y la mayoría de ellos le enseñaron a todos los peleadores, sin importar el estilo, sin importar el peso, las mismas cosas y les hicieron hacer los mismos ejercicios con la misma intensidad. Cuando comencé como novato, tuve que hacer la misma rutina de entrenamiento que los campeones del mundo experimentados. Estaba constantemente sobreentrenado. Como dijo el gran Roy Jones, entrenar duro es bueno, necesario por supuesto, pero entrenar inteligentemente es aún mejor. Eso es lo que pretendo: un entrenamiento duro pero inteligente “. Cuando se le preguntó acerca de un modelo a seguir, Weber explicó que” quiero encontrar mi propio estilo, mis propios métodos “: “Tengo un gran respeto por los grandes entrenadores del juego y paso incontables horas en Youtube, viendo peleas y las interacciones entre los luchadores y sus entrenadores. Pero al final, no quiero ser una versión de segunda clase de otra persona, prefiero ser una versión de primera de mí mismo “.

Para poder ofrecer a todos y cada uno de sus alumnos la mejor orientación posible, Weber ha decidido mantener pequeño su establo de luchadores: “La comunicación es lo más importante. Si no me conecto con un luchador, ¿por qué deberíamos trabajar juntos? No tendría sentido para ninguno de los dos. Si tengo demasiados peleadores, no podré ofrecerles el esfuerzo que cada peleador merece. Yo mismo experimenté eso de primera mano. La comunicación sufriría, el entrenamiento sufriría, los resultados sufrirían. Es por eso que decidí trabajar solo con unos pocos seleccionados. “

Sin embargo, Weber tendrá una noche muy ocupada el sábado ya que estará trabajando en la esquina de cuatro de sus luchadores, incluido Sturm. Uno de ellos es el peso welter ligero Ilias Kallouch, un chico de 20 años que tiene marca de 2-0 como profesional. “Nunca he visto a un luchador en 140

quien golpea tan fuerte como Ilias – nunca ”, afirmó Weber. “El cielo es el límite para este niño”. Además, la ex campeona mundial de kickboxing femenino Hanna Hansen y el peso mediano ligero Malik Aksadal harán sus respectivos debuts en el boxeo profesional con Weber en su esquina en la cartelera.

El evento Sturm vs. Kraft del sábado por la noche está disponible como PPV en línea en Bild +, el servicio de suscripción del diario alemán Bild.