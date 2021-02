Fallece Jim Amato , Historiador y Escritor de Boxeo Por. Gabriel F. Cordero Uno de los mejores escritores e historiador de boxeo más famoso de todos los tiempos, James Michael Anthony Amato, de 66 años, ha fallecido el 22 de febrero de 2021. Nació en Cleveland, Ohio, se graduó de Warrensville High School, se mudó a Ashland, Área de Ohio. Se jubiló después de 35 años de servicio en Packaging Corporation of America. James era un ávido fanático de los deportes y un escritor establecido para varias organizaciones de boxeo. En 2017, escribió un libro titulado “Gloves Gone By” que se publicó. También fue incluido en muchas organizaciones de boxeo, entre ellas, Legends of Leather Hall of Fame (por excelencia periodística), National Boxing Hall of Fame, Ohio State Ex Boxers y Associates Hall of Fame. Era un buen hombre que era muy querido por familiares y amigos. Con él se llevará un pedazo de cada uno de nuestros corazones y será profundamente extrañado. En el boxeo estamos agradecidos de haberle conocido porque era verdaderamente una Biblia humana del boxeo. Se pueden hacer donaciones a la Sociedad contra el Cáncer del Condado de Ashland y al Hospicio. El ex campeón "Chop Chop" Corley debutará en BKFC

