El ex campeón “Chop Chop” Corley debutará en BKFC Por Zach Hirsch El ex campeón mundial DeMarcus “Chop Chop” Corley hará su debut en el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) el 19 de marzo en el Mississippi Coast Coliseum en Biloxi, Mississippi. Corley se enfrentará al boxeador Reggie Barnett en una eliminatoria por el título mundial de peso ligero. El ganador se enfrentará al recién coronado campeón y ex contendiente mundial de boxeo Dat Nguyen en una fecha futura por confirmar. Corley ha peleado contra Floyd Mayweather Jr., Miguel Cotto, Zab Judah y muchos otros que eran campeones mundiales presentes o futuros. El evento principal verá a Joe Elmore, un veterano de 25 peleas de MMA (2-0 BKFC) contra Leonard García, un ex destacado de UFC. El ex boxeador Bobby O’Bannon peleará contra el campeón inaugural de peso pesado de BKFC, Arnold Adams. Habrá un total de 10 peleas en total, incluido el ex luchador de UFC Melvin Gulliard vs TBA El evento estará disponible en FITE TV y la aplicación Bare Knuckle TV. Es promovido por Bareknuckle Fighting LLC – David Feldman. Fallece Jim Amato , Historiador y Escritor de Boxeo Canelo-Yildrim es designado ¨Combate por la Paz¨ por el WBC y Scholas Ocurrentes

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.