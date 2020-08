Falcao y Conceicao lograron triunfos en Sao Paulo, Brasil Las estrellas Brasileñas del boxeo Esquiva Falcao y Robson Conceicao obtuvieron victorias rápidas el sábado por la noche en la Arena de Lutas en Sao Paulo, Brasil. El clasificado mundial FIB # 5, CMB # 7, OMB # 7, AMB # 13 de peso mediano Falcao (27-0, 19 KOs) aplastó al actual campeón nacional Brasileño de las 160 libras Morramad Araujo (5-5, 1 KO) en el primer round, mientras que el ganador del Oro Olímpico de 2016 , Conceicao (14-0, 7 KOs) derrotó a Eduardo Reis (24-8, 19 KOs) en el segundo round. Ramírez supera a Postol, retiene títulos WBC / WBO en ¨The Bubble¨ en Las Vegas Lara retiene titulo de la AMB y busca al ganador de Charlo-Rosario

