Entrevista: Felix Sturm Antes de su eliminatoria por el título de peso súper mediano de IBO contra István Szili el 26 de marzo en el Westfalenhalle en Dortmund, Alemania, el ex cinco veces campeón mundial Felix Sturm se sentó para hablar sobre su motivación para seguir luchando, su opinión sobre la superestrella Saul “Canelo” Alvarez y una posible pelea entre los dos, la reciente tendencia de YouTubers a convertirse en boxeadores y una mirada retrospectiva a su propia carrera. Ganaste cinco títulos mundiales, tienes 42 años. ¿Cuál es tu motivación personal para seguir en el boxeo? Bueno, seis títulos son mejores que cinco (risas). Mientras ame este deporte, mientras ame el entrenamiento, mientras me sienta competitivo y ambicioso, siempre habrá un nuevo desafío en el horizonte para mí. Desde el comienzo de mi carrera, consideré cada sesión de entrenamiento como un desafío a dominar. Así que, naturalmente, cada título también es un nuevo desafío y con Ludger Inholte y LIB Boxpromotion a mi lado, mi motivación para ganar mi sexto título, el primero para LIB, ha alcanzado un nuevo récord. No solo para mí personalmente, sino también para allanar el camino para los jóvenes luchadores en nuestro establo. ¿Qué esperas de István Szili, tu rival el 26 de marzo en el Westfalenhalle de Dortmund? Es un competidor muy duro, un luchador de principio a fin. Sorprendió a mucha gente en el pasado. Es fuerte físicamente, luchó y ganó fuera de casa. Tiene sus fortalezas, pero también sus debilidades. Espero un luchador duro, que será agresivo, que estará a la ofensiva. Puede ser un poco salvaje por dentro, puede ir a un ritmo rápido sin problemas. Estoy deseando que llegue la pelea, creo que será una batalla intensa. El 26 de marzo finalmente tendremos otro gran evento de boxeo en Alemania. Ludger y LIB quieren ofrecer eventos de calidad del más alto nivel, y nosotros los atletas queremos asegurarnos de que ese sea el caso el 26 de marzo. La superestrella del boxeo Canelo Álvarez es el actual campeón unificado de peso súper mediano de la AMB, el CMB, la OMB y la FIB. El cinturón de IBO es el único que no está en su poder. ¿Cuál es tu opinión sobre él y te gustaría pelear con él en el futuro? No hay duda de que Canelo es el número uno absoluto en el boxeo, la estrella más grande, en este momento. Estaba Anthony Joshua, pero claramente perdió ante Oleksandr Usyk. Eso deja a Canelo, por un deslizamiento de tierra. Es un boxeador sobresaliente, tiene poder, puede pelear, puede boxear. Sin embargo, lo que más me gusta de él es que nunca se rindió, a pesar de todo su éxito. Siempre está completamente dedicado al deporte y, por lo que lee en la prensa, siempre está entrenando y trabajando lo más duro posible. Eso se nota dentro del ring. Como hacen muchos otros fanáticos y expertos, disfruto viendo pelear a Canelo. Tiene la mentalidad adecuada para este deporte y sabe lo que tiene que hacer para permanecer en la cima del juego. Por lo tanto, no hay duda de que me encantaría pelear con él. Nunca tuve esa revancha contra Oscar de la Hoya y Canelo sería otra oportunidad para demostrar mi valía en el escenario más grande posible del boxeo. Tomaría esa pelea en un santiamén. Pero tenemos que esperar y ver, parece que Canelo pasará al peso crucero para buscar otro título mundial en otra división. Entonces, no sabemos qué pasará con sus títulos en 168. No sabemos si quiere permanecer en el peso crucero, si mira una carrera en el peso semipesado. Hay algunos grandes luchadores en 175 que podrían representar un desafío para Canelo en su búsqueda de más récords. No sabemos si quiere permanecer en el peso crucero, si mira una carrera en el peso semipesado. Hay algunos grandes luchadores en 175 que podrían representar un desafío para Canelo en su búsqueda de más récords. No sabemos si quiere permanecer en el peso crucero, si mira una carrera en el peso semipesado. Hay algunos grandes luchadores en 175 que podrían representar un desafío para Canelo en su búsqueda de más récords. ¿Cuál es su opinión sobre la tendencia actual de YouTubers como Jake Paul compitiendo en el deporte del boxeo? Solo en América. Cosas como esa solo funcionan en los Estados Unidos y, de hecho, lo hacen muy bien. Es simplemente una situación diferente en comparación con Alemania, igual que con Pay-Per-View. La gente está acostumbrada a ver el boxeo gratis aquí, que no tienes que desembolsar dinero extra para ver una pelea. Creo que cambiará, creo que todo esto llegará a Alemania y Europa en el futuro. Entonces, tal vez algún día también tengamos un YouTuber encabezando un programa de boxeo en Alemania en Pay-Per-View. Luego veremos si ese concepto tiene futuro aquí, si hay intereses, si la gente paga dinero por ello. Sin embargo, lo que me gusta es que hay muchos, muchos servicios de transmisión que ofrecen deportes, que ofrecen boxeo, siendo DAZN el favorito. Hacen un trabajo excelente, posicionan muy bien el boxeo, tienen una gran presentación del deporte. ¿Cuál fue el momento más importante de tu carrera? Sin duda, la lucha contra Oscar de la Hoya. Eso es un punto culminante absoluto de mi carrera. Un segundo cercano sería cuando gané mi cuarto título mundial contra Darren Barker. Eso fue excepcional porque todos me descartaron antes de la pelea. Nadie creía que pudiera ganar, nadie creía que podía ganar otro título mundial. Darren fue un gran luchador y fue simplemente brillante derrotarlo de una manera tan espectacular. Además, la atmósfera esa noche en Stuttgart fue absolutamente eléctrica, probablemente la mejor que he experimentado en una pelea mía. ¿Qué fue lo peor? Perder por nocaut ante Javier Castillejo fue un momento muy difícil para mí, un momento difícil. Hasta el día de hoy, esa fue mi única derrota por detención y la única vez que tuve una lesión grave en mi carrera. Sufrí una fractura cigomática y una mandíbula rota. Además, mi unificación contra Daniel Geale. Estuvo tan cerca, pero por alguna razón, no tuve un buen comienzo en la pelea. La pelea no salió como la imaginé. Me tomó un tiempo superar esa pérdida. Me hubiera encantado una revancha con él, pero desafortunadamente, nunca sucedió. Sin embargo, en mi mente, sucedió lo que sucedió. No puedes cambiar el pasado, solo puedes cambiar tu futuro. Estoy ansioso por trabajar con Ludger Inholte y LIB Boxpromotion ahora, todo lo que experimenté, bueno y malo, en mi vida y mi carrera me convirtió en el hombre que soy hoy. ¿Quieres decir algo para terminar? Como dije, estoy mirando hacia el futuro con el LIB en mi esquina, hacia el futuro con todos estos luchadores jóvenes y talentosos. Me alegro de haber conocido a un hombre como Ludger Inholte, que quiere dar una plataforma a los jóvenes luchadores en un deporte difícil como el boxeo y que quiere devolver el boxeo alemán a los ojos del público, como en su apogeo con Henry. Maske, Axel Schulz, Dariusz Michalczewski y muchos más. ¡Por supuesto, también quiero desearles a todos los fanáticos del boxeo un Feliz Año Nuevo! Shields logra el récord mundial Guinness 2022

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.