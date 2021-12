Chemito Moreno encabeza KO to Drugs el 19 de Marzo en Panamá Por Héctor Villarreal Luego de un exitoso año 2021, el ex súper campeón de peso gallo de la AMB, el panameño Anselmo “Chemito” Moreno (40-6-1, 13 KOs) se prepara para encabezar otra cartelera internacional de boxeo promovida por la compañía de su esposa, Laguna Premium Boxing. “Recibimos el visto bueno del presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Jesús Mendoza para anunciarlo como un Festival Latinoamericano KO a las Drogas de la AMB que se realizará el sábado 19 de marzo en el estadio de fútbol de bandera Emilo Royo, ubicado justo detrás del legendario Roberto Duran Arena, con no menos de 12 peleas para ser transmitidas por ESPN, involucrando a luchadores extranjeros que se enfrentan a estrellas panameñas de clasificación mundial de la AMB que se desempeñaron bien en nuestros dos eventos de 2021, como el ex súper campeón Jezreel Corrales (25-4, 10 KOs) superbantam invicto Rafael “El General” Pedroza (12-0, 11 KOs), fuerte pegador. Bryan “La Roca” De Gracia (27-2, 23 KOs) y el artista de KO Ricardo “El Cientifico” Núñez (23-3, 21 KOs) entre otros ”, dijo el promotor Rouss Laguna de Moreno. “Enviamos invitaciones a las personalidades más famosas como Floyd Mayweather y Saul“ Canelo ”Alvarez”. Anselmo Moreno, quien ganó y defendió con éxito el cinturón de peso pluma de Fedelatin de la AMB en 2021, se encuentra actualmente en el puesto número 2 del mundo. WBC: Fury obtiene una división 80/20 en la subasta Entrevista: Felix Sturm

