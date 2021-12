Shields logra el récord mundial Guinness 2022 Salita Promotions ha anunciado que Claressa Shields (11-0, 2 KOs) se incluirá en la entrega de 2022 de los Guinness World Records por convertirse en el primer boxeador o boxeadora en la era de los cuatro cinturones en tener todos los títulos en dos divisiones de peso simultáneamente. Shields está programada para enfrentar a la invicta Ema Kozin (22-0-1, 11 KOs) en el evento co-estelar de la pelea Chris Eubank Jr. vs Liam Williams, programada para enero de 2022 en el Motorpoint Arena en Cardiff, Gales, con el eventual objetivo para intentar vengar su única derrota amateur ante la ahora colega profesional Savannah Marshall del Reino Unido a finales de este año. Recientemente reveló su “lista de deseos” para el boxeo en línea, que incluía al YouTuber Jake Paul y al campeón indiscutible de peso ligero Katie Taylor como futuras víctimas. Entrevista: Felix Sturm Legendario Guinness TV Juan Carlos Tapia dice adiós a las Pantallas

