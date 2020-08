“El Mini” Aragón debuta este viernes en Telemundo All Star Boxing continúa su serie 2020 Boxeo Telemundo este viernes por la noche. El evento principal contará con el ex retador al título mundial Axel “El Mini” Aragon Vega (13-3-1, 8 KOs) de Ensenada, Baja California, México contra el ex retador al título mundial Saul “Baby” Juárez (25-11-2 , 13 KOs) de la Ciudad de México, México. La batalla de peso minimosca de 10 rounds tendrá en juego el título de peso mosca ligero Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo. Este será el segundo de cuatro shows consecutivos los viernes en un estudio en el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Aragon acaba de salir de un desafío por el título mundial fracasado pero muy disputado. De hecho, estaba por delante en una de las tarjetas de puntuación oficiales de los jueces antes de que la pelea se detuviera en la ronda 6 por un corte que recibió de un cabezazo accidental. Este será su debut en Telemundo y la oportunidad de mostrar a los televidentes por qué a los 19 años desafió por un título mundial y a los 20 está listo para otra oportunidad. Una victoria sobre el veterano Juárez podría validar para muchos que es un futuro campeón mundial y uno para ser tomado en serio. Desafió por un título mundial con solo 19 años e impresionó a muchos. ¿Qué aprendiste de la pelea? Aprendí mucho de esa pelea contra un verdadero campeón mundial. Lo hice bien, pero sé que puedo hacerlo mucho mejor. Cuando estás en el ring tienes que dejarlo todo en el ring porque nunca sabes qué circunstancias pueden suceder durante el transcurso de una pelea. Ahora lo sé con seguridad. ¿Cómo te ha motivado saber que pelearás en Telemundo por primera vez durante la preparación para esta pelea? Me siento muy orgulloso y honrado por esta oportunidad de pelear en Telemundo. También estoy agradecido a mi equipo Compton Boxing y a mi manager José González. Esta es una gran oportunidad y una plataforma para mostrar mi talento. Ahora tienes solo 20 años y ya has luchado por un título mundial cuando eras adolescente. ¿Cuál fue el alcance de su carrera amateur? Tuve una sólida carrera amateur de 84 peleas y gané un título nacional. Luché contra los mejores de mi división como aficionado. ¿Cuál es tu estilo de lucha preferido? Realmente soy un luchador multidimensional. Me adapto durante la pelea según mi oponente. Sin embargo, ya que estás preguntando mi preferencia, me gusta estar al ataque. ¿Qué te parece subir una división de peso para esta pelea? Me siento mucho más fuerte, pero aún podría hacer peso paja sin ningún problema. En tu pelea por el título mundial, tenías una ventaja de altura decisiva, pero ahora estás luchando contra un oponente que tiene la misma altura. ¿Cambia tu estrategia? En realidad, cambia, pero aún debo ver cómo saldrá mi oponente para ver qué estrategia usaré. ¿Qué sabes de tu oponente? Sé que es un rival duro y experimentado. Ha desafiado por múltiples títulos mundiales. He tenido un campo de entrenamiento muy duro en preparación para él para poder traer este título de regreso a Los Ángeles y a toda Baja California. ¿Sientes que tu juventud será clave para la victoria sobre su experiencia en esta pelea? Sinceramente, creo que mi juventud superará la ventaja de su experiencia y me llevará a la victoria, si Dios quiere. ¿Sientes que la experiencia de haber peleado en una pelea por el título mundial entrará en juego en esta pelea? Lo único inmediatamente después de la campana de apertura es que sé que quiero ganar todas las rondas. No hay redondeo porque no sé qué puede pasar en la siguiente ronda. ¿Cómo ves tus estilos en esta pelea en el ring para los espectadores que miran? Es una pelea muy interesante, muy entretenida. Tienes el factor juventud vs experiencia. En esta ocasión la juventud se va a imponer en una pelea explosiva. “El Mini” Aragon vs “Baby” Juárez se transmitirá el viernes a las 12 AM / EST en vivo por Telemundo. Yamauchi detiene a Todaka y gana el cinturón vacante de 112 libras de la OMB AP Oscar De La Hoya a los 47 años desea volver al Ring

