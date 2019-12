El lanzamiento de “Future WBA Champions” es un éxito La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tuvo un fin de semana muy importante. En los esfuerzos por contribuir a la integración del boxeo en todas sus sucursales, evolucionar en la disciplina y hacerla más segura, el organismo sancionador más antiguo del mundo organizó el primer evento del programa “Futuro Campeón de la AMB” en Hialeah Gardens, en las afueras de Miami, Florida.



Pugilistas de Argentina, Nicaragua, Puerto Rico y Estados Unidos vieron sus rostros en un día que consistió en 11 partidos, que fue respaldado por la AMB y la presencia del presidente de la organización, Gilberto Jesús Mendoza, quien no podía perder la oportunidad de Siga de cerca uno de los eventos enmarcados en su propuesta "One Boxing". De gran valor también fue la presencia de personalidades del boxeo mundial, como el filipino Nonito Donaire, ex campeón mundial de la AMB y futuro promotor del Salón de la Fama Don King, el ex campeón olímpico y director de la Organización Jesperd Jensen, Julio Thyme, Orlando el "Fenómeno" Cruz, Guillermo Rigondeaux y Luis "King Kong" Ortiz. "He visto mucho talento en los niños y mucha disposición a ser mejor", destacó Gilberto Jesús Mendoza después del evento. "El boxeo evoluciona y cambia constantemente, pero debemos asegurarnos de que sea lo mejor. Por esta razón, nuestra propuesta "Un Solo Boxing" busca mostrar que la integración es lo más apropiada posible, y que los mayores beneficiarios son siempre los atletas ", agregó el presidente de la AMB. Los "Futuros Campeones de la AMB" han sido un nuevo paso en esa dirección, una ruta de varias etapas y objetivos que ahora ha entrado en una fase estratégica, con la organización de cartas de lucha que permiten a los luchadores ver la acción y poder prepararse para el eventos del ciclo olímpico, marcando una nueva era para el boxeo. La semana pasada, la AMB brindó su apoyo a la noche de boxeo amateur llamada "Goldap Fight Night", que se celebró en Goldap, Polonia, con la participación de boxeadores aficionados de ese país, Lituania y Rusia, materializando acciones destinadas a integrar a todos boxeo Florida representó un lugar ideal para comenzar el programa porque gracias a su ubicación, fue posible reunir a boxeadores de diversas nacionalidades. La AMB siempre ha tenido como prioridad la globalización del boxeo y en este plan este objetivo está presente. La idea es viajar por el mundo y llegar a más lugares con este programa, para proporcionar condiciones para la integración y el crecimiento orgánico del pugilismo, para que todos los luchadores que participan en él puedan enfrentar los desafíos impuestos por los nuevos tiempos. Mendoza ha declarado desde el principio que el boxeo profesional es muy importante y que, por supuesto, se enfoca en él, pero también que el boxeo es un deporte único y, por esa razón, no puede soportar los problemas que amenazan a los aficionados en el deporte. Una vez que se complete la primera edición de Future WBA Champions, la familia WBA llevará a cabo una conferencia de evaluación técnica ("día de evaluación") para consolidar el programa y planificar los próximos eventos. Estos eventos proporcionarán condiciones adecuadas para los boxeadores aficionados que ya están en la fase final de preparación de la ruta olímpica y para las nuevas generaciones de aficionados. La AMB se compromete plenamente a aportar ideas y acciones para contribuir directamente al rescate del boxeo olímpico tanto con el plan "Un Solo Boxing" como con el programa "Future WBA Champions", del cual se agradeció a los beneficiarios en su primer evento. . La AMB continuará trabajando en esta dirección y pronto anunciará los próximos pasos en su intención de ayudar al deporte.

