Entrevista: Andrew Moloney Por Ray Wheatley – Mundo del boxeo El campeón interino de peso súper mosca de la AMB Andrew Moloney (21-0, 14 KOs) habla con Fightnews.com® sobre su reciente victoria en el título mundial y dice que confía en derrotar al campeón regular de la AMB Khalid Yafai, el campeón de la FIB Jerwin Ancajas y el campeón del CMB Juan Estrada . Andrew también menciona que está emocionado de que Top Rank lo haya firmado a él y a su hermano mundial de peso gallo Jason en 2019 y que su ídolo de boxeo, el ex campeón mundial de peso crucero y peso semipesado Danny Green es ahora su promotor australiano. Moloney dice que su manager Tony Tolj es un trabajador incansable y que el entrenador Angelo Hyder ha mejorado enormemente sus habilidades. Felicitaciones por capturar el título interino de peso mosca súper de la AMB el 15 de noviembre en Melbourne con un paro en la novena ronda de Elton Dharry. Experimentó algunos momentos difíciles durante el concurso. Cuéntame sobre esta pelea. Muchas gracias. Este ha sido mi sueño durante 16 años, así que finalmente ser Campeón del Mundo es una sensación increíble. Fue una pelea dura. Elton es un buen luchador, entrando en la pelea que no había perdido en más de 10 años. Siento que controlé la mayor parte de la pelea además de la quinta ronda cuando me atrapó con un gran disparo. Cometí el error de ser demasiado descuidado tratando de terminar la pelea y caminé hacia un uppercut que no vi venir. Hice lo que tenía que hacer para superar esa ronda sin correr ningún riesgo, luego volví al plan y gané las siguientes rondas. El ojo de Dharry comenzó a hincharse mucho y después de mirarlo varias veces, el médico decidió detener la pelea ya que Dharry ya no podía ver por su ojo derecho. Como el daño fue causado por un golpe, TKO me otorgó el ganador al comienzo de la ronda nueve. También estaba claramente por delante en las tres tarjetas de puntuación de los jueces en el momento de la detención. Su título mundial ganó la máxima exposición cuando fue televisado por ESPN y Foxtel Main Event Pay-Per-View, que registró ventas sobresalientes principalmente porque los grandes del fútbol Paul Gallen y Barry Hall realizaron un empate a seis rondas. ¿Qué piensas de los futbolistas que Box son atracciones más grandes que boxeadores genuinos de clase mundial? Cada vez que el boxeo se expone especialmente a una nueva audiencia y a los principales medios de comunicación, es excelente para nuestro deporte y eso es lo que Barry Hall y Paul Gallen aportaron al luchar entre ellos. Si no fuera por ellos atrayendo a una audiencia tan grande, no hubiera sido posible para mí luchar por un título mundial aquí en Australia, así que no puedo agradecerles lo suficiente. Usted y su hermano Jason han sido firmados por Top Rank. Esto ayudará a que sus carreras en usted y Jason se conviertan en atracciones mundiales. ¿Tus pensamientos? Sí, no hay duda de que Top Rank puede convertirnos a los dos en estrellas mundiales, lo han hecho con muchos luchadores a lo largo de los años. Todo lo que tenemos que hacer es seguir ganando y aprovechar al máximo las oportunidades que nos brindan. El campeón de la AMB, Khalid Yafai, tiene el título regular y ¿le gustaría un enfrentamiento con él en 2020? ¿Confiarías en la victoria? Claro que si. Yafai es a quien he estado persiguiendo durante los últimos 3 años. He hecho todo lo posible para que esa pelea suceda. Gané un eliminador del título mundial y ahora el título mundial interino, esperemos que podamos hacer que esa pelea suceda a principios de 2020. El campeón de peso súper mosca de la FIB Jerwin Ancajas también es promovido por Top Rank. Usted está calificado como IBF # 6. ¿Podrían ocurrir Moloney contra Ancajas en 2020? ¿Confiarías en la victoria? Sí, esa es una pelea que creo que definitivamente se puede hacer en 2020. Una vez que me convierta en campeón regular de la AMB, me gustaría unificar los cinturones contra Ancajas. Usted está clasificado WBC # 5 para el campeón súper mosca del CMB Juan. Estrada ¿Está en tu radar en 2020? ¿Estás seguro de la victoria? Sí, esta es otra pelea que me gustaría que ocurriera en 2020. Estrada es el Super Flyweight # 1 en este momento. Me encantaría pelear con él, especialmente porque ahora es el campeón de la revista Ring. Ganar el cinturón de la revista Ring es uno de mis mayores objetivos que quiero lograr en mi carrera. La leyenda del boxeo australiano y el ex campeón mundial de peso semipesado y crucero Danny Green promovió su pelea por el título mundial el 15 de noviembre. ¿Cuéntame sobre ser promovido por Danny Green? Es una locura cómo han funcionado las cosas. Danny era mi mayor ídolo cuando era niño, era mi luchador favorito. Me sorprende lo mucho que ha hecho por las carreras mías y de mi hermano Jason. Nos presentó a nuestro gerente Tony Tolj y a nuestro entrenador Angelo Hyder, quien también fue el entrenador de Danny durante la mayor parte de su carrera. Nos puso en sus carteles al inicio de nuestras carreras, lo que fue una gran experiencia y una gran exposición para ambos en ese momento, luego, el 15 de noviembre, ¡me permitió convertirme en campeón mundial en Melbourne, lo cual fue un sueño hecho realidad! No puedo agradecer lo suficiente a Danny por lo mucho que ha hecho por mí y Jason. Eres dirigido por Tony Tolj y entrenado por Angelo Hyder. ¿Cuéntame sobre Tony y Angelo? Así es, y aunque el boxeo es un deporte individual, debes tener un gran equipo detrás de ti para tener éxito. Estoy muy afortunado y agradecido de tener a Tony y Angelo como parte de mi equipo. Tony nunca deja de trabajar para ayudarme a lograr todo lo que pueda en este deporte y hasta ahora ha guiado mi carrera a la perfección absoluta. Angelo me ha ayudado a mejorar mucho en los 3 años que llevamos juntos. Tengo mucha suerte de tenerlo como mi entrenador, siento que estoy mejorando cada sesión que hacemos juntos, él tiene el mejor cerebro de boxeo que he conocido. ¿Puedes decir algunas palabras a tus fans en Fightnews.com? Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de los años. Como el único campeón mundial actual de Australia, planeo volver a poner el boxeo australiano en el mapa y hacer que Australia se sienta orgullosa. Espero que Australia me respalde, ya que represento a nuestro increíble país en el escenario mundial.

