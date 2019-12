Estatus Divisional del WBC a Diciembre de 2019 Con el objetivo de proporcionar divulgación y transparencia completas, el WBC publica el estado de cada división trimestralmente. El primer párrafo de cada categoría de peso, escrito en negrita, es el orden en que la Junta de Gobernadores del WBC votó en la reunión abierta durante la convención anual el 22 de octubre de 2019. Lo que ha sucedido desde la convención figura en viñetas . Peso pesado: el campeón Deontay Wilder (EE. UU.)

Wilder tiene programado hacer una defensa voluntaria del título el 23 de noviembre contra el No. 3 clasificado Luis Ortiz de Cuba. El WBC también aprobó la revancha contra Tyson Fury de Gran Bretaña, número 2, que se celebrará en 2020. Charlie Giles solicitó a Fury que sea obligatorio para cumplir con las reglas del WBC, porque la situación de Dillian Whyte es incierta y es manejada por un gobierno del Reino Unido. agencia (UKAD). La situación número 1 de Dillian Whyte está en proceso con UKAD y los representantes de Whyte, y con el WBC. Si se resuelve su situación, el WBC continuará reconociéndolo como campeón interino, y se convertirá en el retador obligatorio para febrero de 2021. Después de los hechos de la convención:

· Wilder defendió su título por KO7 contra Ortiz.

· Dubois vs Fujimoto por la plata del CMB el 21 de diciembre en el Reino Unido. Peso crucero: campeonato vacante

El WBC aprobó al campeón de plata No. 1 del WBC Ilunga Makabu del Congo frente al No. 2 Krszysztof Glowacki de Polonia para el campeonato mundial vacante. El campeón del WBC Diamante Mairis Briedis de Letonia está programada para pelear contra el campeón de la FIB Yuniel Dorticos de Cuba, y la fecha se anunciará como la final de la WBSS. Después de los hechos de la Convención:

· No. 2 Glowacki y No. 3 Lerena confirmaron al WBC su falta de disponibilidad y el WBC votó a favor de aprobar Makabu vs Wlodarczyk por el título vacante.

· Dennis Lebedev peleará con Mchunu el 21 de diciembre por el título plata del WBC. El campeón de peso semipesado Artur Beterbiev (Rusia),

WBC y el campeón de la FIB Beterbiev primero harán su defensa obligatoria de la FIB contra la FIB Meng Fanlong de China. Fanlong también ocupa el puesto número 15 en el CMB, y los promotores solicitaron que la pelea también fuera por el título del CMB. La pelea entre el No. 2 del campeón de plata del CMB Jean Pascal de Haití / Canadá y el No. 6 del ranking de Badou Jack de Gambia / Suecia determinará el retador obligatorio del CMB y luchará por el campeonato a continuación. Peso súper mediano: el campeón David Benavidez (EE. UU.)

Benavidez hará su defensa obligatoria a continuación contra el No. 1 clasificado Avni Yildirim de Turquía. El campeón del WBC Diamante Callum Smith de Gran Bretaña también es el campeón de la AMB, y estaba programado para defender el título de la AMB contra John Ryder de Gran Bretaña el 23 de noviembre. El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, hizo una solicitud provisional para que se permita al ganador de Benavidez vs. Yildirim una defensa voluntaria y luego confirmar a Smith como retador obligatorio, una vez que el asunto se resuelva con la AMB y Callum Smith. Después de los hechos de la Convención:

· La AMB ha confirmado que respetarán la decisión del WBC y colaborarán en reciprocidad.

· Callum Smith defendió su título el 23 de noviembre y ahora se confirma como obligatorio para el título del WBC según las condiciones descritas anteriormente. Peso medio: campeón de franquicias Canelo Alvarez (México) – El campeón mundial Jermall Charlo (EE. UU.)

Alvarez estaba programado para pelear contra el semipesado Sergey Kovalev el 2 de noviembre. Charlo está programado para defender el título voluntario contra el No. 5 clasificado Dennis Hogan de Irlanda / Australia el 7 de diciembre. Hay una situación administrativa pendiente con Daniel Jacobs. El WBC esperará dos semanas después de la pelea de diciembre para abordar la situación obligatoria con Matchroom Boxing. Después de los hechos de la Convención:

· Álvarez noqueó a Kovalev en 10 rounds. Peso súper welter: el campeón Tony Harrison (EE. UU.)

Harrison está programado para pelear contra el No. 1 clasificado Jermell Charlo de EE. UU. En diciembre, con la fecha que se anunciará. Se aprobó una eliminatoria final para determinar el obligatorio entre el No. 2 Erickson Lubin de los EE. UU. Vs. el No. 3 del campeón EBU Sergio García de España. Peso welter: Campeón: Errol Spence Jr. (EE. UU.) El campeón del CMB-FIB Spence primero hará su defensa obligatoria del WBC contra el campeón de plata No. 1 del CMB Danny García de los EE. UU., Y luego hará su defensa obligatoria del FIB. El WBC está esperando la autorización médica oficial de Spence. Superligero: el campeón José Ramírez (EE. UU.)

Ramírez hará su defensa obligatoria del WBC contra el No. 2 clasificado Viktor Postol de Ucrania, con la subasta programada para el lunes 28 de octubre en la oficina del WBC en Los Ángeles. El campeón del CMB Diamante Regis Prograis de EE. UU. Tiene previsto defender el título contra el campeón de plata No. 1 Josh Taylor de Gran Bretaña el 26 de octubre. Después de los hechos de la Convención:

· Ramírez luchará contra Postol en China el 2 de febrero.

· Prograis perdió ante Josh Taylor en la final de la WBSS. Ligero: campeón de franquicias Vasiliy Lomachenko (Ucrania) – El campeón mundial Devin Haney (EE. UU.)

Lomachenko fue designado campeón de franquicia del WBC y el campeón interino del CMB Haney de EE. UU. fue ascendido a campeón mundial. La pelea del 2 de noviembre entre el No. 5 clasificado Javier Fortuna de República Dominicana y Jesús Cuéllar de Argentina fue aprobada como eliminatoria final para determinar el primer retador obligatorio. Después de los hechos de la convención:

· Fortuna derrotó a Cuéllar y ahora es obligatorio para Haney. Peso súper pluma: el campeón Miguel Berchelt (México)

Berchelt estaba programado para hacer una defensa voluntaria contra el No. 4 clasificado Jason Sosa de Estados Unidos el 2 de noviembre. La pelea el 30 de noviembre entre el No. 1 clasificado Oscar Valdez de México y el No. 7 Andrés Gutiérrez de México fue aprobado como eliminatoria final para determinar el retador obligatorio. La pelea es obligatoria, y el ganador de Berchelt vs. Sosa debe luchar contra el ganador de Valdez vs. Gutiérrez a continuación. Después de los hechos de la convención:

· Berchelt defendió su título con una victoria por TKO4.

· Gutiérrez no hizo peso, y el CMB aprobó el reemplazo. Valdez ganó en 7 rondas y ahora es obligatorio para Berchelt. Peso pluma: el campeón Gary Russell Jr. (Estados Unidos)

Russell recibió la orden de hacer su defensa obligatoria contra el retador obligatorio número 1 Tugstsogt Nyambayar de Mongolia / EE. UU. Super Bantamweight: el campeón Rey Vargas

Vargas hizo una defensa obligatoria el 13 de julio de 2019 y actualmente se encuentra en una etapa voluntaria. Peso gallo: Nordine Oubaali (Francia)

Oubaali ganó el título vacante y debe hacer dos defensas obligatorias. El primero está programado para el 7 de noviembre contra el campeón interino del WBC Takuma Inoue de Japón. El retador obligatorio número 1, Luis Nery, de México, aceptó una pelea contra Emmanuel Rodríguez, de Puerto Rico, número 5, el 23 de noviembre. Los ganadores de ambas peleas deben pelear después. Después de los hechos de la convención:

· Oubaali retuvo con éxito su título.

· Luis Nery no hizo peso y su pelea fue cancelada. El WBC decidirá sobre el estado obligatorio en el futuro cercano. Super Flyweight: Juan Francisco Estrada (México)

Estrada está programado para pelear contra el campeón de la AMB Kal Yafai de Gran Bretaña en una pelea de unificación en enero, con la fecha que se anunciará. El No. 1 clasificado Srisaket Sor Rungvisai de Tailandia fue aprobado como el retador obligatorio. Flyweight: Championship Vacant

No. 1 clasificado Julio César Martínez de México está programado para pelear No. 2 clasificado Cristofer Rosales de Nicaragua por el título vacante el 20 de diciembre. Se ordenó una eliminación final entre No. 3 clasificado Junto Nakatani de Japón y No. 4 clasificaron a McWilliams Arroyo de Puerto Rico para determinar el primer retador obligatorio. Peso mosca ligero: Ken Shiro (Japón)

Shiro está programado para pelear contra el campeón de la FIB, Félix Alvarado de Nicaragua, en una pelea de unificación el 23 de diciembre. Shiro hizo una defensa obligatoria el 12 de julio de 2019, y actualmente se encuentra en una etapa voluntaria. Peso mínimo: el campeón Wanheng Menayothin (Tailandia)

Menayothin tiene programado hacer una defensa obligatoria contra el No. 1 Simpiwe Koncko de Sudáfrica el 25 de octubre. Después de los hechos de la convención:

