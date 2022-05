El boxeo lamenta la pérdida de Bob Miller Por Boxing Bob Newman Es triste informar la pérdida de una luminaria del boxeo no anunciada. Bob Miller falleció el pasado viernes 29 de abril en el hospital VA en Syracuse, NY. Muchos de los que se consideran aficionados al boxeo podrían rascarse la cabeza y preguntarse: “¿Quién es Bob Miller?” En los círculos de boxeo, especialmente en la esquina noreste de América del Norte, Bob Miller era “Mr. Boxeo.”

Al vivir en la región de la capital del estado de Nueva York, en las afueras de Albany, Miller era propietario del Club de Boxeo del Tío Sam y dedicó su vida a mejorar todos los aspectos del deporte. Padre de seis hijos, sus dos hijos Shannon y Shawn Miller se pusieron los guantes en las filas profesionales y compartieron un sólido seguimiento en el área del norte del estado de Nueva York. Shannon participó en la Pelea del año de ESPN contra Vinnie Maddalone en 2005. Promocionando, manejando y trabajando en las esquinas de algunos de los nombres más importantes del boxeo, Miller era el experto en todos los oficios del boxeo. Dirigió a los contendientes Kevin Pompey y Tony Marshall, trabajó como cutman para los campeones mundiales canadienses con sede en la provincia de Quebec Lucian Bute, Eric Lucas, Adonis Stevenson y Leonard Dorin. Miller tiene la distinción única de estar involucrado en las carreras de dos tipos llamados “Tyson”. Promovió el debut profesional de Mike Tyson el 6 de marzo de 1985 en Albany, Nueva York, y continuó haciéndolo durante varias de las primeras peleas posteriores de Mike. Miller también trabajaría en la esquina como cutman para el futuro campeón Tyson Fury durante su debut en Canadá contra Zack Page. Miller fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York en mayo de 2015. Nacido como Robert E. Miller de Robert y Clare Miller en 1945, sirvió en el ejército de los EE. UU. como paracaidista en la 101 División Aerotransportada. El horario de velación se llevará a cabo el 5/7 en New Comer Cremations and Funerals en 181 Troy Schenectady Rd, Watervliet, NY de 11 am a 3 pm. El entierro será privado para la familia. Son Shannon compartió un maravilloso homenaje a su padre, expresando con elocuencia la medida de su padre como ser humano: “Mi padre nos enseñó a ser amables con todos porque nunca se sabe lo difícil que es su lucha”. Fightnews.com® quisiera extender sus condolencias a la familia Miller. RIP al gentil gigante detrás de escena del boxeo, Bob Miller. Fotos cortesía de la familia Miller Brian Castaño confiado en vencer a Charlo Canelo y Bivol arriban al MGM Grand

