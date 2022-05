Brian Castaño confiado en vencer a Charlo “Creo que gané la primera pelea. Podría haber sido por un pequeño margen, pero lo gané. Esta vez, vamos a intentarlo todo para asegurarnos de no dejar la pelea en manos de los jueces”. El campeón de peso mediano junior de la OMB, Brian Castaño, realizó un entrenamiento con los medios de Los Ángeles el martes mientras se prepara para enfrentar al campeón mundial unificado del CMB, la AMB y la FIB, Jermell Charlo, en una revancha, ya que cada uno busca el estatus indiscutible en las 154 libras una vez más el sábado 14 de mayo. en vivo por SHOWTIME (9 p. m. ET/6 p. m. PT) desde Dignity Health Sports Park en Carson, California. La revancha Charlo vs. Castaño llegará nueve meses después de que pelearon por un empate dividido. Esto es lo que Castaño, junto con su padre y entrenador Carlos Castaño, dijeron el martes desde Knockouts Boxing Gym. Brian Castaño “Estoy muy feliz de pelear frente a los fanáticos latinos en el sur de California. Mi mensaje para los fanáticos es que voy a dejarlo todo en el ring. Vamos a levantar los cuatro cinturones en la noche de la pelea. “Creo que gané la primera pelea. Podría haber sido por un pequeño margen, pero lo gané. Esta vez, vamos a intentarlo todo para asegurarnos de no dejar la pelea en manos de los jueces. “Estuve entrenando con una mano durante algunas semanas después de la lesión en el brazo. Pero en este momento realmente me siento mejor y más fuerte que nunca. “Vengo a hacer mi trabajo. Puede entrar gritando y gritando, pero realmente no me importa. Me concentro en la tarea y solo hago lo que necesito. “Tuvimos mucho que aprender de la primera pelea con Charlo. Una de las cosas más importantes que aprendí es ser más cauteloso a veces mientras estoy en el ring. Es poderoso, pero yo también traeré mi poder. Aprendimos de la primera pelea y vamos a corregir los errores que cometimos. “Siempre voy a pelear contra quien los fanáticos quieran que enfrente. Dame el nombre y estoy listo para irme. Quiero pelear contra los mejores. Los oponentes de élite son los que me motivan. “Nuestra conferencia de prensa fue intensa y nuestros intercambios definitivamente me motivaron mucho. Vio una pelea diferente a la que yo vi, si se vio ganando ocho asaltos. No sé lo que vio, porque sentí que gané por dos puntos”. Carlos Castaño, padre y entrenador de Castaño “Esta revancha va a ser una pelea dura. Va a ser una pelea aún más reñida que la primera. Tenemos que estar preparados para todo lo que entra al ring. “Estamos listos para pelear los 12 asaltos. Serán 12 asaltos llenos de acción. Conocemos el potencial de Charlo y sabemos que tiene un gran poder. Si fuera por mí, preferiría lograr el nocaut, pero también sé que tenemos un oponente difícil. “Veo a Brian ante todo como un boxeador. Cuando está entrenando, dentro del ring, durante la pelea, yo soy su entrenador. Fuera del gimnasio de boxeo, yo soy entonces su padre y él es mi hijo”. El boxeo lamenta la pérdida de Bob Miller

