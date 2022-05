Evan Holyfield listo para debutar en Triller Evan “Yung Holy” Holyfield (9-0, 6 KOs) de Atlanta GA e hijo del cinco veces campeón mundial de peso pesado Evander Holyfield, se está preparando para su pelea del 14 de mayo en The Forum en Inglewood, CA. TrillerVerz 5 se transmitirá en vivo en Triller y Fite.tv. Evan está entrenando en Colorado Springs. Es la primera vez en su carrera que entrena en altura y ha estado allí durante más de un mes. “Es la primera vez que entreno en Colorado Springs”, dijo Holyfield. “Es divertido estar con la gente que me rodea: mis entrenadores Mike Stafford y Bert Wells y los boxeadores Adrian Broner y Rau’shee Warren. “Uno pensaría que Broner sería un bocazas, pero es un poco divertido y muy trabajador”. Bert Wells ha estado con Evan desde sus días de aficionado y Stafford ha estado entrenando a Evan para cuatro peleas. “El mayor desafío en el campo de entrenamiento ha sido el aire enrarecido. Podía correr y todo lo demás bien, pero estaba teniendo problemas con los entrenamientos de boxeo, particularmente con el sparring. Estaba teniendo problemas para recuperar el aliento. Hablé con mi papá después de la primera semana sobre los desafíos. Dijo que le pasó lo mismo la primera vez que entrenó en altura, y que me aclimataré después de una semana o dos y tenía 100% de razón. Después de una semana me sentí mejor y tenía toda mi energía”. Evan entrena seis días a la semana, los domingos libres. Las sesiones diarias de entrenamiento son a las 8 am y a las 5 pm. Cada mañana y tarde, los entrenamientos se alternan entre el gimnasio de boxeo y el acondicionamiento. Cuando el acondicionamiento es por la mañana, corren o juegan baloncesto. Cuando la fuerza y ​​el acondicionamiento son por la noche, es en el gimnasio con el preparador físico Rob Schwartz. El domingo “Es posible que entremos un poco de baloncesto. Sin embargo, aquí no es tan divertido, es un poco más difícil debido a la elevación”. “Me encontré con Keyshawn Davis varias veces en el gimnasio y también con Terence Crawford y Bomac (el entrenador de Crawford, Brian McIntyre) mientras corrían por el lago”. Con Stafford, Evan ha estado “trabajando en usar mi distancia y usar mi jab y el resto, solo tendrás que verlo cuando llegue el momento de la pelea. estado haciendo lo correcto y estoy emocionado de ver qué sucede”. No ha estado trabajando en nada especial para esta pelea desde que “Esta es mi primera vez aquí, así que siento que es lo suficientemente especial. No hemos trabajado en nada específico para esta pelea, aparte de trabajar en ir al cuerpo. Después de todo, entrenar a esta gran altura debería ser lo suficientemente especial”. Actualmente, Evan pesa 155/156 y “el peso nunca es un problema. Pesaba alrededor de 159/160 cuando llegué al campamento. El peso del contrato es 152 e incluso puedo llegar a 147 para ser honesto”. En el Foro del 14 de mayo estará “Mamá seguro, papá tal vez, Elijah quiere venir pero puede estar en el campamento de los Bengals (de Cincinnati)”. Elijah fue ascendido recientemente del equipo de práctica a la lista de hombres de ‘The 53’. La OMB despoja a Casimero y eleva a Butler Brian Castaño confiado en vencer a Charlo

