La OMB despoja a Casimero y eleva a Butler La OMB eliminó al campeón de peso gallo de la OMB, John Riel Casimero, y elevó al campeón interino Paul Butler a campeón regular. Casimero será calificado #1. Esto es lo que pasó: El Comité recomendó por unanimidad al Comité Ejecutivo de la OMB que despojara a John Riel Casimero del título mundial de peso gallo de la OMB por incumplimiento de las condiciones establecidas en su “resolución”. 2. El Comité Ejecutivo de la OMB votó por unanimidad a favor de adoptar la recomendación del Comité de Campeonato de la OMB y, por lo tanto, declaró “vacante” el título de campeonato de peso gallo de la OMB. 3. El campeón interino de peso gallo de la OMB, Paul Butler, es elevado de campeón interino a “estado de campeón regular”. 4. El Comité del Campeonato Mundial de la OMB recomienda al Comité de Calificaciones de la OMB que John Riel Casimero sea clasificado en la posición número uno (1) en las clasificaciones de peso gallo de la OMB y sujeto al cumplimiento de los criterios de clasificación aplicables. Jonathan “Bomba” González defenderá su titulo OMB el 24 de junio Evan Holyfield listo para debutar en Triller

