Dubois: yo estaba allí en una misión de demolición “Las únicas palabras son ‘y lo nuevo’ y estoy muy contento de que sea ahora”, dijo el recién coronado campeón de peso pesado de la AMB Daniel Dubois después de su demolición de Trevor Bryan el sábado por la noche en Miami. “Está sucediendo ahora y lo hemos hecho realidad, mi papá y mi familia, he enorgullecido a todos, al país y no puedo esperar. “En la primera ronda solo estaba tratando de descifrarlo y ver lo que tenía. Dije que iba a probar el mentón y lo hice. “¡Él sacó algo en mí, sacó una mano izquierda malvada! Fue un final perfecto y estoy muy feliz. Tuve algunos momentos difíciles durante este campamento, pero salimos adelante y obtuvimos la victoria. “Estoy tan feliz de haber conseguido este título mundial. Para eso fue todo el trabajo duro y, sin faltarle el respeto a Trevor, pero su 0 tenía que irse y yo estaba allí en una misión de demolición. “Estoy listo para quien sea el siguiente. Creo que esto me hará instantáneamente un mejor luchador ahora. Cuando ganas el título mundial, dicen que pasas al siguiente nivel, por lo que nombres como Dillian Whyte y Joseph Parker están en mi lista de éxitos. Pelearé con quien sea que Frank me ponga a continuación. “Ha sido increíble. Venir aquí y ganar un título mundial es lo que soñaba cuando era niño y ahora finalmente ha sucedido”. Trevor Bryan: “Me siento bien. Sabía que iba a salir con grandes golpes, y estaba tratando de conectar algunos y dejar que se cansara. Pero no estaba lanzando mi jab lo suficiente”. Munguia detiene a Kelly, avanza a 40-0 Dubois domina, noquea a Bryan por el título de la AMB Like this: Like Loading...

