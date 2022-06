Munguia detiene a Kelly, avanza a 40-0 Por Miguel Maravilla en ringside El invicto tijuanense de peso mediano y ex campeón mundial Jaime Munguia (40-0, 32 KOs) venció con un nocaut en el quinto asalto sobre Jimmy “Kilrain” Kelly (26-3, 10 KOs) de Manchester, Inglaterra el sábado por la noche en el Honda Center en Anaheim. California. Sintiéndose mutuamente en la primera ronda, Munguia y Kelly se golpearon. Smith salió disparando y tuvo una buena ronda en el segundo, dejando que sus manos se conectaran mientras atacaba a Munguia. Boxeando y fintando en la tercera ronda, Munguia acechó mientras Kelly estaba de pie, moviéndose y disparando el jab. Kelly siguió dejando que sus manos boxearan bien manteniendo su distancia en la cuarta ronda cuando Munguia presionó, una mano derecha sólida conectó para Munguia en la campana para terminar la ronda. En el quinto, Munguia comenzó a aumentar la presión, un gancho de izquierda corto encontró su marca para Munguia cuando derribó a Kelly. Levantándose rápidamente, Munguia lo mandó a la lona por segunda vez con un uppercut. Munguia derribó a Kelly por tercera vez y el árbitro Thomas Taylor había visto suficiente y detuvo la pelea a los 2:57. Berlanga vuelve a ganar por decisión Dubois: yo estaba allí en una misión de demolición Like this: Like Loading...

