Berlanga vuelve a ganar por decisión El invicto súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga (20-0, 16 KOs) superó por puntos al dos veces retador al título Alexis Angulo (27-3, 23 KOs) en diez asaltos el sábado por la noche ante 4,357 en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden. En nueva york. Berlanga, quien abrió su carrera con 16 nocauts consecutivos en el primer asalto, ahora tiene cuatro victorias consecutivas por decisión. Probablemente lo más destacado fue que Berlanga se salió con la suya tratando de morder a Angulo, de 38 años, en la séptima ronda. Las puntuaciones fueron 98-92, 99-91, 99-91. Con respecto a “la mordida” en la ronda siete, Berlanda dijo: “Estaba lanzando codazos. Estaba a punto de hacerle un Mike Tyson. Siguió lanzando sus codos, y no quería que me cortaran”. “Mentalmente me sentí bien”, agregó Berlanga. “Me sentí feliz durante todo el campo de entrenamiento. Trasladé el campo de entrenamiento a Puerto Rico y no puedo estar más agradecido de estar en mi isla entrenando. Hice un campamento completo para esta pelea, y esta noche ves la diferencia. Fue divertido. Tuve que ceñirme al plan de juego. Angulo es un veterano duro. Peleó por el título dos veces. Luchó contra {David} Benavidez. Luchó contra {Gilberto} Ramírez. Sabía que no iba a ser un concurso fácil”. “Acabo de ir la experiencia que necesitaba. Mi poder sigue ahí. Lo lastimé un par de veces. No quería caer en ninguna trampa ni nada. Es un tipo duro”. Munguia detiene a Kelly, avanza a 40-0 Like this: Like Loading...

