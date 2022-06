El regreso de Alfredo Angulo no sucedió El regreso altamente promocionado del ex campeón mundial de 39 años y favorito de los fanáticos Alfredo Angulo (26-8, 21 KOs) como peso semipesado contra Fidel Monterrosa (40-29-1, 32 KOs) el sábado por la noche en el Center Stage El teatro en Atlanta no sucedió. Los peleadores se pesaron el viernes, pero la cartelera de 11 combates se alargó y las autoridades locales cerraron la cartelera. Los comentaristas aludieron a un toque de queda en la transmisión y rápidamente se desconectaron. Actualización: Nos dijeron que la Comisión no quería que las peleas comenzaran después de la medianoche. En peleas que tuvieron lugar, la ex estrella de Contender y el favorito local de peso supermediano Quatavious Cash (15-3, 8 KO) superó por puntos a Chukka Willis (4-16, 2 KO) en seis asaltos. Las puntuaciones no fueron anunciadas. Cash había vencido previamente a Willis en 2019. El invicto artista del nocaut de peso pesado Raphael Akepejiori (14-0, 13 KOs) recorrió la distancia por primera vez contra el molesto Terrell Jamal Woods (28-52-9, 20 KOs). No hubo molestias esta noche ya que Akepejiori ganó por decisión unánime. No se anunciaron puntajes. Actualización de Charlo-Tszyu Berlanga vuelve a ganar por decisión Like this: Like Loading...

