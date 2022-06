Actualización de Charlo-Tszyu Por Ray Wheatley – World of Boxing Parece que el campeón indiscutible de peso súper welter, Jermell Charlo, se enfrentará al retador obligatorio de la OMB, Tim Tszyu, a continuación. “Nos dicen que tienen un acuerdo y están buscando una fecha porque vienen peleas grandes y esta es una de ellas”, dijo el presidente de la OMB, Paco Valcárcel, a ESPN Knockout mientras asistía a las festividades del Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York. Informe de inducciones a la trilogía IBHOF El regreso de Alfredo Angulo no sucedió Like this: Like Loading...

