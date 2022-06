Informe de inducciones a la trilogía IBHOF Informe/Fotos: Boxing Bob Newman Después de una pausa de tres años, el Salón de la Fama del Boxeo Internacional incorporó hoy tres clases a su sagrada fraternidad y hermandad. Unos 36 miembros fueron consagrados en total. 22 estaban disponibles con saludos en video adicionales enviados por Wladimir Klitschko y Lucia Rijker, quienes permanecen en Ucrania y los Países Bajos, respectivamente. Dado que la pandemia obligó a cancelar las festividades de 2020 y 2021, la inducción de tres clases significó encontrar una manera de acomodar a las familias y amigos de tres clases de inducidos. El Salón de la Fama se asoció con el Turning Stone Resort and Casino cercano para utilizar su centro de eventos donde a menudo se lleva a cabo el boxeo, para llevar a cabo la inducción. Fue un ajuste perfecto con más de mil asistentes. Las inducciones se realizaron por clase, comenzando con 2020 primero y terminando con 2022. ¡Mañana seguirá un video completo con discursos de los boxeadores! Equipo de Barroso indignado por decisión de la AMB Actualización de Charlo-Tszyu Like this: Like Loading...

