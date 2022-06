Equipo de Barroso indignado por decisión de la AMB La AMB anunció recientemente que el invicto contendiente superligero número 1 de la AMB Alberto Puello (20-0, 10 KOs) de la República Dominicana y el contendiente superligero clasificado N° 6 de la AMB Botirzhon Akhmedo (9-1, 8 KOs) pelearán por el título mundial superligero de la AMB. Se dice que Akhmedo pasará al puesto número 2 del ranking mundial cuando salgan los próximos rankings. Un problema es que el ranking mundial actual #2 está en manos del ex retador al título mundial Ismael Barroso (23-3-2, 21 KOs) de Venezuela. El codirector de Barroso, Osmiri Fernández, estaba muy disgustado con el fallo de la AMB y prometió buscar vías legales inmediatas para obtener justicia para Barroso. “Esto es una injusticia para Barroso. Tenemos todo nuestro papeleo documentado y en orden que muestra que se suponía que Barroso pelearía con Puello a continuación por el título mundial superligero de la AMB en lugar de que Puello peleara con Akhmedo a continuación. ¿Cómo es posible que el peleador número 6 del ranking mundial pueda reemplazar al actual peleador del ranking mundial número 2 de la AMB? Nuestro equipo legal está listo y emprenderá acciones de inmediato”, dijo Fernández. Berlanga: Quiero disculparme Informe de inducciones a la trilogía IBHOF Like this: Like Loading...

