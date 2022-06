Berlanga: Quiero disculparme El invicto supermediano Edgar “El Elegido” Berlanga (20-0, 16 KOs), se disculpó por sus comentarios posteriores a la pelea y las tácticas sucias empleadas en la pelea del sábado contra Alexis Angulo. En un comunicado en las redes sociales, Berlanga dijo: “Quiero disculparme por mis acciones y por lo que dije ayer sobre la mordedura de Mike Tyson. Estaba en el momento y me adelanté un poco. No quita la vergüenza que me he causado a mí mismo, a mi equipo, a los altos mandos y a muchos otros”. Munguia: Me gustaría algunos de los nombres más grandes Equipo de Barroso indignado por decisión de la AMB Like this: Like Loading...

