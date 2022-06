Munguia: Me gustaría algunos de los nombres más grandes Por Miguel Maravilla Luego de su victoria, Jaime Munguia de Tijuana habló sobre su nocaut sobre Jimmy “Kilrain” Kelly (26-2, 10 KOs) de Manchester, Inglaterra el sábado por la noche en el Honda Center en Anaheim, California. Munguía se dirigió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa posterior a la pelea. “Estoy contento con la victoria. Fue un gran espectáculo. Mi equipo y yo hicimos un gran trabajo antes de esta pelea y lo mostré claramente esta noche”, dijo Munguía sobre la victoria. Munguia fue tocado varias veces pero logró deshacerse de Kelly en cinco rondas. “La verdad fue muy complicado y un poco difícil. Tenía que mantener la calma, pero logré obtener el nocaut y la victoria esta noche”, dijo Munguia a Fightnews.com. “Estoy feliz de obtener mi victoria número 40 y seguir adelante”. Al mejorar su récord a 40-0, 32 KOs, Munguía ha emergido a la división de peso mediano y, con suerte, logra un enfrentamiento con algunos de los mejores que la división tiene para ofrecer. Que incluye a Gennady “GGG” Golovkin, pero está programado para enfrentarse a Canelo en septiembre o al campeón invicto del CMB, Jermall Charlo. Otros nombres incluyen a Chris Eubank Jr. de Inglaterra o Carlos Adames de República Dominicana. “Me gustaría algunos de los nombres más importantes en 160. No creo que ninguno de los peleadores me esté evitando, es solo un conflicto entre las redes”, dijo Munguía. “Se puede hacer una pelea, y seguiré abogando por una pelea con Charlo”, agregó Munguia. El copromotor de Munguía, Fernando Beltrán de Zanfer Promotions, también comentó sobre la posibilidad de una pelea con Charlo. “Siempre hemos estado abiertos a una pelea con Charlo y la seguiremos persiguiendo”, dijo Beltrán. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Berlanga: Quiero disculparme Like this: Like Loading...

