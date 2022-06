Actualización del título superligero de la AMB El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ha determinado que Alberto Puello y Batyr Akhmedov pelearán por el campeonato vacante de los superligeros, anteriormente en manos de Josh Taylor . Luego de reunirse días atrás con seis equipos de los peleadores mejor clasificados, el panel analizó todas las razones de los involucrados y ordenó la pelea por el título, que debe negociarse en 15 días (hasta el 25 de junio) o estará abierta a subasta el 5 de julio. El ganador de Puello-Akhmedov deberá enfrentarse a Ismael Barroso en un plazo no mayor a 90 días después de la pelea. En tanto, Sandor Martin y Ohara Davies también recibieron la orden de negociar una pelea eliminatoria, para lo cual tendrán un plazo de 50 días a partir del envío del comunicado oficial de la AMB. El ex campeón Regis Prograis será elegible para sustituir a cualquiera de los luchadores involucrados si alguno de ellos no quiere cumplir o no puede debido a razones médicas o de otro tipo. No habrá permisos especiales para ninguno de los boxeadores involucrados en la decisión. La decisión fue tomada por el jefe del Comité de Campeonatos de la AMB luego de una extensa deliberación con el panel que participó en la reunión con los equipos de los peleadores. Fallece legendario campeón PR Carlos Ortiz Munguia: Me gustaría algunos de los nombres más grandes Like this: Like Loading...

