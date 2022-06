Fallece legendario campeón PR Carlos Ortiz Por. Gabriel F. Cordero Carlos Ortiz tenía 85 años y vivía en Nueva York, donde vivió la mayor parte de su vida luego de emigrar desde pequeño hacia esa ciudad junto a su familia. Fue tres veces campeón mundial en dos divisiones, el peso ligero y superligero. “Fue uno de los más grandes peleadores de todos los tiempos de Puerto Rico”. Ortiz fue el tercer peleador boricua en ganar un campeonato del mundo al vencer al estadounidense Kenny Lane, el 12 de junio de 1959 por el titulo super ligero en Michigan . Ortiz se convirtió en su momento en el primer campeón mundial en dos divisiones y el primero en coronarse en una segunda división bajando de peso. Ortiz es parte de la época en la que solo existía un campeón por cada peso. Y solo habían nueve divisiones. En el peso ligero se mantuvo como campeón por nueve años y en ese momento solo perdió ante el extraordinario Panameño Ismael Laguna en 1965 en el estadio Juan Demostenes Arosemena en 1965 y meses después reconquista la corona mundial en revancha ante Laguna en Puerto Rico según la historia es uno de los mejores ligeros de todos los tiempos solo superado por Roberto ‘Mano de Piedra” Durán y Julio César Chávez. En 17 años en el boxeo profesional entre el 1955 y 1973, Ortiz tuvo un récord profesional de 61-7-1 con 30 KOs. Es miembro del Salon de la Fama Internacional de Canastota, NY desde 1991 Ortiz se enfrento a los mejores como: Kenny Lane, Len Mathews, Battling Torres, Duilio Loi, Joe Brown, Flash Elorde, Ismael Laguna, Nicolino Locche, Johnny Bizzarro, Sugar Ramos, Carlos Teo Cruz y Ken Buchanan entre otros. Actualización del título superligero de la AMB Like this: Like Loading...

