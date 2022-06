Ohara Davies: La AMB debería haberme dado la oportunidad titular El superligero Ohara Davies esperaba ser elegido para pelear por el cinturón superligero vacante de la AMB, pero se enteró el domingo por la noche que el número 1 en el ranking Alberto Puello había sido elegido para enfrentar a Batyr Akhmedov, quien ocupa el puesto número 6. La AMB también confirmó que Ismael Barroso, el golpeador venezolano que se retiró de un choque de noviembre con Davies, peleará contra el ganador. Davies, el número 3 en la clasificación, se ha quedado para enfrentarse al español Sandor Martin en una eliminatoria, mientras que al ex campeón mundial y compañero de Probellum Regis Prograis se le ha dicho que reemplazaría a cualquiera de los contendientes si decidieran retirarse. “Cuando me enteré de la decisión de la AMB, me quedé destrozado”, dijo Davies, quien pelea en Leeds el sábado por la noche. “Sentí que debería haber recibido la oportunidad a continuación porque estaba destinado a pelear contra Ismael Barroso, pero se retiró de nuestra pelea, así que no entiendo cómo puede convertirse en un retador obligatorio por el título. No entendí la decisión de la AMB, pero he tenido que pelear toda mi vida y esta es una pelea más. “También hay una sensación de alivio por poder pelear contra Sandor Martin en una eliminatoria, porque ahora tengo la oportunidad de borrar la sonrisa de la cara de Eddie Hearn”. Hearn es el promotor de Martin. “Martin es un buen boxeador, trabaja duro y llegó como el perdedor contra Mikey García y obtuvo la victoria. Es rápido con los pies y un buen boxeador, pero una cosa que sé es que no es un golpeador. Y todo lo que se necesita es una mano derecha en la barbilla, de mi parte, y todo habrá terminado. “Después de esta pelea en Leeds, denme otras ocho o diez semanas y estaré listo para Sandor, ya sea aquí o en España”. Dubois de vuelta en el Reino Unido Fallece legendario campeón PR Carlos Ortiz Like this: Like Loading...

