Dubois de vuelta en el Reino Unido Daniel Dubois está de vuelta en el Reino Unido después de apoderarse con éxito del cinturón de campeonato mundial de la AMB del campeón Trevor Bryan y ahora tiene un par de grandes objetivos nacionales firmemente en la mira. “Escuché a mucha gente decirlo y, aunque pensé que era una conclusión inevitable, ganaría la pelea, esa pelea fue muy importante”, dijo Dubois. “Ha preparado una gran cantidad de otros partidos en el futuro que van a suceder… Estoy listo para el ganador [de Usyk-Joshua]. ¡Alinealos! Estoy esperando este momento. Preferiría que fuera Joshua, pero sea quien sea, es la gran liga”. El promotor Frank Warren mencionó el nombre de Dillian Whyte para una posible defensa y Dubois mostró interés. “Esa es la pelea. Todo esto es un negocio, no hay falta de respeto a nadie, pero vengo a limpiar y sacar a quien esté en mi camino”. González-Dogboe listo para la eliminatoria del CMB en Minnesota Ohara Davies: La AMB debería haberme dado la oportunidad titular Like this: Like Loading...

