González-Dogboe listo para la eliminatoria del CMB en Minnesota El dos veces retador al título de peso pluma Joet Gonzalez (25-2, 15 KOs) se enfrentará al ex campeón mundial de peso pluma junior Isaac “Royal Storm” Dogboe (23-2, 15 KOs) en un combate a 10 asaltos el 23 de julio en Grand Casino Hinckley en Hinckley, Minnesota. González pondrá su cinturón internacional de la OMB en juego, y la pelea también servirá como eliminatoria del título mundial del WBC. En la coestelar de peso ligero de 10 asaltos, el contendiente invicto Giovanni “El Cabron” Cabrera (20-0, 7 KOs) espera una victoria característica contra el llamativo Gabriel Flores Jr. (21-1, 7 KOs). Todo el evento se transmitirá por ESPN+. La cartelera está programada para incluir a muchas de las estrellas en ascenso de Top Rank, incluido el artista del nocaut de peso pesado Guido “The Gladiator” Vianello (8-0-1, 8 KOs) en un combate de peso pluma de ocho asaltos Haven Brady Jr. (6-0, 4 KOs) en un combate de seis asaltos, el peso mediano Javier Martínez (6-0, 2 KOs) en un combate de seis asaltos, y el peso pesado de 6’9 Antonio “El Gigante” Mireles (3-0, 3 KOs) en un combate de cuatro asaltos. contra Dennys Reyes (3-2, 1 KO). El peso ligero Abdullah Mason (2-0, 2 KO) se enfrenta a TBA y el peso semipesado Dante Benjamin Jr. (2-0, 1 KO) peleará contra Corey Thompson (4-0, 3 KO). Cuatro nativos adicionales de Minnesota agregarán algo de sabor local a la cartelera. El peso mediano Antonio Woods (10-0, 8 KO) está programado para aparecer en un combate de seis asaltos, mientras que el peso pesado Colton Warner (4-1, 3 KO) regresa en un combate de cuatro asaltos. Y, en un enfrentamiento de peso completo de Minnesota programado para cuatro asaltos, Cayman Audie (1-1, 1 KO) luchará contra Tommy Matlon (2-1, 1 KO). ¡Sorpresa! Tyson Fury habla de posible regreso Dubois de vuelta en el Reino Unido Like this: Like Loading...

Top Boxing News

